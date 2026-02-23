Войти
Пять стран Европы планируют запустить совместный проект по разработке перспективных БЛА

Проектное изображение европейского перспективного разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полета Eurodrone
Проектное изображение европейского перспективного разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полета Eurodrone.
Источник изображения: Airbus

ЦАМТО, 20 февраля. Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша планируют запустить инициативу, в рамках которой предусмотрено тесное сотрудничество в разработке БЛА.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Рейтер со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ.

"Пять крупнейших европейских стран... хотят ускорить разработку БЛА. Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша планируют дать начало соответствующей инициативе... Цель заключается в том, чтобы усилить собственное оружейное производство и извлечь уроки из... (конфликта) на Украине", – говорится в сообщении агентства со ссылкой на черновик итогового заявления по итогам встречи представителей пяти стран.

Отмечается, что проект будет назван Low-Cost Effectors and Autonomous Platforms (LEAP), в его рамках планируется "тесное сотрудничество в разработке и создании малозатратных автономных платформ" якобы на фоне "российской угрозы".

"Инициатива появилась также на фоне растущего сомнения Европы в долгосрочных гарантиях защиты со стороны США в рамках НАТО. Поэтому европейские страны хотят усилить собственные оборонные возможности", – отмечает Рейтер.

