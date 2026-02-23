Войти
Стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над Беринговым морем

Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС Военно-космических сил (ВКС) РФ выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова моря. Об этом 20 февраля сообщили в Минобороны РФ.


«Продолжительность полета составила более 14 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил. В ходе полета экипажи самолетов дальней авиации осуществили дозаправку топливом в воздухе», — говорится в сообщении.

Дополняется, что на отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств.

Как сообщает Минобороны, экипажи дальней авиации на регулярной основе выполняют полеты в нейтральных водах Арктики, Северной Атлантики, а также над акваториями Тихого океана, Балтийского и Черного морей.

В ведомстве подчеркнули, что все мероприятия проводятся при неукоснительном соблюдении международных норм использования воздушного пространства.

В прошлый раз ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет 21 января над нейтральными водами Японского моря. Экипажи самолетов сопровождали истребители Су-35С и Су-30СМ.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Япония
Продукция
Су-30
Су-35С
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
