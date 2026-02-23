Для армии Британии разработан навигационный ресивер Q40, не боящийся РЭБ

Источник изображения: topwar.ru

Британия старается заполучить преимущество на поле боя за счёт технологий так называемой глобальной геолокации, или «геолокации для людей и вещей».

Сообщается, что в военных целях британцы собираются внедрить новое приёмно-передающее устройство Q40 от QinetiQ. Как пишет западная пресса, это устройство позволит «использовать геолокацию в качестве нетрадиционного оружия».

Из презентации устройства:

Ресивер Q40 обеспечивает передачу многоуровневых данных о местоположении, его смене с течением времени (PNT) с высокой степенью синхронизации, позволяя войскам, транспортным средствам и беспилотникам поддерживать навигацию даже в условиях радиоэлектронной борьбы.

Добавляется, что ресивер позволяет контролировать крупные массивы данных с местоположением не только бойцов на поле боя, но даже управляемых боеприпасов. Всё это призвано дать возможность командованию оперативно принимать решения, использования полученные данные, которые могут быть проанализированы посредством искусственного интеллекта.

Позиционируется система как сетецентрическое управление живой силой, техникой и боеприпасами для получения оптимального результата в бою.

В отличие от обычных приемников, Q40 не зависит от сигнала одного спутника. В случае атаки на одну частоту он может беспрепятственно и мгновенно переключаться на другие, обеспечивая непрерывную работу. Так что, если верить производителям, РЭБ ему не страшна.

При этом предлагается две версии: MicroStrike для управляемых боеприпасов и MicroPNT для наземной техники, носимых солдатами систем и беспилотных летательных аппаратов.

Важное добавление от британской прессы:

Такое приёмно-передающее устройство не подпадает под ограничения для передачи союзникам.