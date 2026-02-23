Швеция предоставит Украине крупный пакет военной помощи

ЦАМТО, 20 февраля. Правительство Швеции 19 февраля объявило о представлении одного из крупнейших за все время конфликта пакета военной помощи Украине.

Как заявлено, 21-й пакет стоимостью почти 12,9 млрд. швед. крон (около 1,1 млрд. евро) направлен на удовлетворение самых неотложных потребностей Украины. Он в основном включает новые средства ПВО, системы поражения большой дальности и боеприпасы.

Пакет также поддержит инновационные проекты, направленные на поиск новых решений для ВС Украины, финансирование участия Швеции в двусторонних и многосторонних инициативах по обучению, предоставит средства на поддержку ранее переданных систем.

С учетом этого пакета общая военная помощь, предоставленная Украине Швецией с момента начала конфликта, достигла 103 млрд. швед. крон (около 8,9 млрд. евро).

Как заявлено, пакеты помощи основаны на потребностях Украины (украинская сторона особо запросила поддержку в области противовоздушной обороны, систем вооружения большой дальности и боеприпасов).

В частности, 21-й пакет включает следующие основные компоненты:

- новые системы ПВО на сумму 4,3 млрд. швед. крон. Инициатива Швеции по поддержке Украины при создании современных средств ПВО ближнего действия является важным пунктом пакета помощи. Данные средства ПВО имеют модульную конструкцию и включают зенитные артиллерийские и ракетные комплексы, перехватчики, системы радиоэлектронной борьбы, активные и пассивные средства обнаружения, а также системы командования и боевого управления. Они предназначены для защиты от воздушных угроз территорий, важных объектов военной или гражданской инфраструктуры, портов, электростанций.

- боеприпасы, обучение и снабжение на сумму 3 млрд. швед. крон. Пакет помощи включает закупку больших объемов боеприпасов, в том числе артиллерийских снарядов большой дальности, 40-мм зенитных боеприпасов различных типов и боеприпасов для гранатометов.

- в 2026 году ВС Швеции продолжат обучение военнослужащих ВС Украины как на двусторонней так и многосторонней основе, включая обучение применению переданной техники.

- пакет также включает передачу техники из состава ВС Швеции. В их числе гранатометы и боеприпасы различных типов. ВС Швеции выделят средства на закупку запасных частей для переданной техники и ее транспортировку на Украину.

- с 2022 года Швеция предоставила Украине значительное количество техники. По этой причине выделены средства на поставку запасных частей, ремонт и техническое обслуживание переданного оборудования. Работы будут выполняться как в Швеции, так и на Украине.

- инновации, экономическая помощь и др. на сумму 5,6 млрд. швед. крон. Пакет помощи также включает проекты закупки и разработки, повышающие боеспособность ВС Украины, в т.ч. проекты сотрудничества в сфере беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Кроме того, финансируются два проекта, направленные на обеспечение ВС Украины необитаемыми надводными аппаратами.

Пакет поддержки включает средства, выделенные на расширение инновационных инициатив, направленных на выявление и использование технологических новшеств, требующих дополнительного финансирования для их завершения и последующей организации производства. В рамках 19-го пакета помощи Агентству материального обеспечения ВС Швеции (FMV) было поручено определить финансирование запрошенных Украиной решений для военного применения. В этой работе приоритет отдается конкретным запросам от Украины и сжатым срокам реализации.

Швеция также продолжит оказывать поддержку международным фондам для совместных закупок вооружений, созданным в рамках таких механизмов, как Контактная группа по обороне Украины и механизм оказания приоритетной помощи PURL (Prioritised Ukraine Requirements List). В рамках PURL США предоставляют американские вооружения, которые имеют высокий приоритет для ВС Украины, включая современные системы ПВО и боеприпасы. Финансирование их покупки осуществляется союзниками и странами-партнерами Украины. Правительство Швеции планирует выделить более 1 млрд. шведских крон на различные виды экономической помощи.

Так, Швеция планирует выделить 100 млн. долл. через механизм PURL около 50 млн. швед. крон коалиции по развитию потенциала в области радиоэлектронной борьбы и около 20 млн. швед. крон – коалиции по развитию потенциала ВМС.

Пакет помощи также включает услуги Шведского агентства оборонных разработок. Агентство сможет продолжить работу по совершенствованию возможностей Украины в сфере обнаружения ядерного оружия и обновления алгоритмов для систем обнаружения. В пакет также включена поддержка гражданской обороны.