Израильские F-35I разбомбят Иран без дозаправки

Кадр: Jet Insight / YouTube
Израиль увеличил дальность истребителей F-35I без ущерба для малозаметности

Израиль увеличил дальность полета своих истребителей пятого поколения F-35I без ущерба для их малозаметности, пишет журнал The National Interest (TNI).

Как рассказал в интервью газете Israel Hayom посол Израиля в США Йехиэль Лейтер, израильская сторона разработала подвесные топливные баки, которые увеличивают дальность полета самолета без ущерба для его малозаметности, а также добавила возможность установки четырех дополнительных ракет на крылья. Подробностей о конструкции новых топливных баков дипломат не рассказал.

TNI напоминает, что Израиль уже несколько лет разрабатывал топливные баки, увеличивающие дальность полета F-35I, что позволило бы «истребителю пятого поколения наносить удары по целям в Иране без дозаправки в воздухе». Издание предполагает, что для этого F-35I могли оснастить конформными баками, которые бы сливались с конструкцией самолета, сохраняя его радиолокационную малозаметность.

В июне 2022 года портал The Drive, ссылаясь на публикацию израильской прессы, утверждал, что Израиль увеличил дальность полета своих истребителей пятого поколения F-35I Adir, в результате чего они смогут достичь Ирана без дозаправки.

Базовая дальность F-35I без дозаправки в воздухе составляет чуть более 650 морских миль (1200 километров).

