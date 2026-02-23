Войти
Группа Leonardo официально предложила на тендер ВВС Филиппин истребитель EF-2000 "Тайфун"

EF-2000 Typhoon
Истребитель Eurofighter EF-2000 Typhoon ВВС Австрии.
ЦАМТО, 20 февраля. Итальянская группа Leonardo официально предложила ВВС Филиппин истребитель EF-2000 "Тайфун" в рамках тендера на закупку многоцелевых истребителей по программе MRF (Multi Role Fighter).

Предложение предусматривает поставку 32 самолетов в новейшей конфигурации "Транш.5". Пакет включает передачу технологий, создание регионального центра ТОиР, программу обучения и структурированное финансирование с привлечением государственного экспортно-кредитного агентства Италии (SACE).

Закупка инициирована в рамках перехода к этапу планирования Horizon-3 "Программы модернизации Вооруженных сил Филиппин". Целью является восстановление потенциала ПВО и завоевания превосходства в воздухе, утраченного после вывода из эксплуатации F-5A/B в 2005 году. Эксплуатируемые в настоящее время легкие боевые самолеты FA-50PH признаны ограниченными по радиусу действия БРЛС, автономности и возможностям РЭБ в сравнении с тяжелыми двухдвигательными платформами.

Напомним, что в сентябре 2025 года группа Leonardo подтвердила возможность поставки ВВС Филиппин 32 истребителей "Тайфун" Транш.5 вместе с полным комплектом вооружения, включающим, среди прочего, ракеты "Метеор" большой дальности класса "воздух-воздух", УР малой дальности ASRAAM класса "воздух-воздух", УР "Бримстоун" класса "воздух-земля" и крылатые ракеты "Сторм Шэдоу".

Предложение Leonardo конкурирует с F-16V Блок.70/72 "Вайпер" (США) и JAS-39E/F "Грипен" (Швеция). EF-2000 "Тайфун" позиционируется как наиболее мощная двухдвигательная платформа тендера, превосходящая конкурентов по боевой нагрузке и скорости набора высоты. При закупке 32 самолетов общая стоимость программы с учетом вооружения и инфраструктуры может превысить 5-6 млрд. долл.

Госдепартамент США 1 апреля 2025 года одобрил потенциальную поставку Филиппинам в рамках программы "Иностранные военные продажи" 16 истребителей F-16C Блок.70/72, 4 самолетов F-16D Блок.70/72, а также другого сопутствующего оборудования и услуг. Как было заявлено, полная стоимость заказа может составить 5,58 млрд. долл. Тем не менее, посол Филиппин в США Хосе Мануэль Ромуальдес позднее признал, что правительство все еще ищет средства на закупку американских самолетов.

В конце октября 2025 года власти Филиппин приступили к переговорам с южнокорейской компанией Korea Aerospace Industries (KAI) о приобретении многофункциональных истребителей KF-21 "Борамэ".

Италия
США
Филиппины
Швеция
Южная Корея
ASRAAM
EF-2000
F-16
F-5
FA-50
Gripen NG
KAI
Leonardo
Кредитование
