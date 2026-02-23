Войти
Проиранские силы в Ираке показали свою подземную базу с дронами-камикадзе

Источник изображения: topwar.ru

Одна из проиранских группировок в составе Исламского сопротивления в Ираке — Saraya Awliya al-Dam — на фоне угроз американской агрессии в отношении Исламского государства показала одну из своих подземных баз.

Как можно увидеть на показанных группировкой кадрах, на базе находится некоторое количество готовых к применению иранских дронов-камикадзе. В частности, на видео показаны иранские БПЛА Shahed-101, Shahed-107 и вариация Ababil-2 с двойным килем (также известная как Ababil-T).

Ранее генеральный секретарь Исламского сопротивления Катайиб Хезболла в своем заявлении, почтив память лидера КСИР Касема Сулеймани, подчеркнул необходимость формирования справедливого и сильного правительства в Ираке и укрепления обороноспособности страны перед внешними угрозами. Аль-Хамидави также заявил о необходимости усиления полевых действий, основанных на исламских ценностях, для противодействия американским захватчикам и моральному разложению в обществе.

Между тем под влиянием ряда факторов США вынуждены постепенно уменьшать свое военное присутствие на Ближнем Востоке. Американские военные по договоренности с новым правительством в Дамаске уже покинули две стратегические базы в Сирии, которые использовались для борьбы с ИГИЛ* (*террористическая группировка, запрещенная в России). Речь идет об объектах в районах Ат-Танф и Шаддади. Первый из них находится на юге страны вблизи границ с Иорданией и Ираком и занимал важное положение с момента своего создания в 2014 году. Второй расположен на северо-востоке Сирии и использовался армией США в качестве регионального центра для обеспечения безопасности нефтяных месторождений.

