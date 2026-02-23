ВМС США заказали противорадиолокационную ракету AESM с дальностью 300 км

Источник изображения: topwar.ru

ВМС США поставили задачу по разработке перспективного противорадиолокационного оружия. Речь идёт о противорадиолокационной ракете воздушного базирования, обладающей повышенной дальностью.

Объявлен технологический конкурс, в рамках которого командование военно-морских авиационных систем (NAVAIR) запрашивает информацию о возможной усовершенствованной ракете с подавлением излучения (AESM). Основной технического задания является увеличение дальности поражения цели в два раза в сравнении с имеющимися версиями и интеграция новой ракеты с самолётами F-35, F/A-18 и EA-18G Growler.

Из требований:

Система наведения оружия должна обладать широким частотным диапазоном и способностью наводиться на передовые радиолокационные системы, а также возможностями точной навигации. Оружие также должно быть способно преодолевать ряд средств противодействия противника, включая дипольные отражатели, тепловые ловушки и помехи.

Также NAVAIR «заказывает» в рамках этого же ТЗ получение ракеты, способность поражать как наземные, так и воздушные цели, ориентируясь именно на радиоэлектронное излучение.

ВМС США добавляют, что это оружие должно быть готово к 2028 году, и что они рассчитывают закупать порядка 300 ракет ежегодно.

Данный тендер проводится в связи с переходом ВМС США от усовершенствованной противорадиолокационной управляемой ракеты AGM-88E (AARGM) компании Northrop Grumman к более высокоэффективной ракете AGM-88G AARGM-Extended Range, которая удваивает эффективную дальность полета и имеет «укороченный» планер, предназначенный для размещения внутри фюзеляжа на истребителях F-35C.

Для справки: максимальная дальность поражения цели ракетой AGM-88E составляет 150 км. То есть, дальность поражения целей новой ракетой ожидается порядка 300 км. Такая дальность может позволить американской авиации поражать целый ряд ЗРК, не входя в их зону поражения.