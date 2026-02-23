Войти
РИА Новости

"Уралвагонзавод" отправил в войска партию модернизированных БРЭМ-80

353
0
0
Бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ)
Бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ).
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

"Уралвагонзавод" к Дню защитника отправил в войска модернизированные БРЭМ-80

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Концерн "Уралвагонзавод" отправил в российские войска партию модернизированных БРЭМ-80 с улучшенной защитой, сообщили в пресс-службе ГК "Ростех".

"Концерн "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех" в преддверии Дня защитника Отечества передал Минобороны России партию бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-80. Они усовершенствованы с учетом опыта применения в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в релизе.

Как отметили в госкорпорации, БРЭМ-80 создана на базе шасси танка Т-80 и оснащена мощным газотурбинным двигателем, который гарантирует высокую подвижность. Кроме того, машина в ходе международного конкурса "Рембат-2018" БРЭМ-80 поставила рекорд, продемонстрировав возможность эвакуации шести сцепленных танков Т-80 общим весом более 270 тонн.

"Ключевым обновлением стал повышенный уровень защищенности экипажа. Важное конструктивное дополнение - механизированная сцепка. Это устройство позволяет экипажу эвакуировать поврежденную технику, не покидая машину. Спецоборудование машины также включает гидравлические лебедки и сошник-бульдозер для расчистки завалов и фиксации машины при работе. В настоящее время на предприятии-изготовителе освоено серийное производство БРЭМ-80", - подытожили в "Ростехе".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-80
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.02 16:35
  • 3
В США сочли правильным оставить Россию без «Адмирала Кузнецова»
  • 23.02 16:06
  • 14620
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.02 14:03
  • 8
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 23.02 13:14
  • 1
Российское «Око» заметили в зоне СВО
  • 23.02 11:08
  • 6
И еще о росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 23.02 00:53
  • 0
Комментарий к "МиГ-23Б (32-24) – истребитель с крылом изменяемой стреловидности"
  • 22.02 22:09
  • 0
Комментарий к "Российский Ту-22М3 назвали самолетом завтрашнего дня", и к "«Отвечает требованиям завтрашнего дня»: военэксперт о роли Ту-22М3 на СВО"
  • 22.02 19:13
  • 22
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 22.02 15:22
  • 1
МиГ-23Б (32-24) – истребитель с крылом изменяемой стреловидности
  • 21.02 20:17
  • 1
Танк Т-90М очень хорош, а Т-90М2 должен быть еще лучше
  • 21.02 05:27
  • 0
К вопросу о "стратегических" и "дальних" бомбардировщиках.
  • 21.02 01:47
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о «трудном выживании» российских Ту-22М3"
  • 20.02 14:09
  • 1
В России разработают гусеничный аэропорт для дронов
  • 20.02 12:55
  • 1
Комментарий к "Российский «Триумф» назвали головной болью НАТО"
  • 19.02 20:26
  • 0
Комментарий к "Аналитики предупреждают: Су-35 с ракетами увеличенной дальности угрожают превосходству НАТО в воздухе (Business Insider, Германия)"