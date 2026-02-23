"Уралвагонзавод" отправил в войска партию модернизированных БРЭМ-80

"Уралвагонзавод" к Дню защитника отправил в войска модернизированные БРЭМ-80

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Концерн "Уралвагонзавод" отправил в российские войска партию модернизированных БРЭМ-80 с улучшенной защитой, сообщили в пресс-службе ГК "Ростех".

"Концерн "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех" в преддверии Дня защитника Отечества передал Минобороны России партию бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-80. Они усовершенствованы с учетом опыта применения в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в релизе.

Как отметили в госкорпорации, БРЭМ-80 создана на базе шасси танка Т-80 и оснащена мощным газотурбинным двигателем, который гарантирует высокую подвижность. Кроме того, машина в ходе международного конкурса "Рембат-2018" БРЭМ-80 поставила рекорд, продемонстрировав возможность эвакуации шести сцепленных танков Т-80 общим весом более 270 тонн.

"Ключевым обновлением стал повышенный уровень защищенности экипажа. Важное конструктивное дополнение - механизированная сцепка. Это устройство позволяет экипажу эвакуировать поврежденную технику, не покидая машину. Спецоборудование машины также включает гидравлические лебедки и сошник-бульдозер для расчистки завалов и фиксации машины при работе. В настоящее время на предприятии-изготовителе освоено серийное производство БРЭМ-80", - подытожили в "Ростехе".