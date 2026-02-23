Завершена поставка бронемашин JLTV ВС Литвы

ЦАМТО, 20 февраля. МНО Литвы 18 февраля объявило о завершении одного из крупнейших за последнее время проектов модернизации парка вооружений ВС страны.

В середине февраля в Литву из США были поставлены два последних легких тактических бронеавтомобиля JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) с колесной формулой 4x4.

Таким образом, на текущий момент ВС Литвы приняли на вооружение 500 бронированных машин JLTV, что делает их крупнейшим за пределами США пользователем данной техники.

Бронемашины применяются для ведения разведки, огневой поддержки и командования. Поскольку противовоздушная оборона является одним из приоритетных направлений обеспечения боеспособности ВС Литвы, часть закупленных ББМ оснащена ЗРК ближнего действия RBS-70 NG.

По заявлению МНО Литвы, проект имеет важное значение в контексте запланированного формирования к 2030 году национальной дивизии и усиления потенциала сдерживания.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2019 года Госдепартамент США одобрил поставку в Литву в рамках программы "Иностранные военные продажи" до 500 легких бронеавтомобилей JLTV с колесной формулой 4x4; ДУМВ M153 CROWS; 12,7-мм пулеметов M2 QCB; комплектов Boomerang для определения источника стрельбы, а также другого оборудования и услуг на сумму до 170,8 млн. долл.

Агентство по приобретению продукции оборонного назначения при МНО Литвы и МО США подписали письмо с предложением и принятием предложения на поставку первых 200 ББМ JLTV с колесной формулой 4x4 в ноябре 2019 года. Данные ББМ были доставлены в Литву четырьмя партиями в период августа 2021 по декабрь 2023 года.

В октябре 2022 года Агентство по приобретению продукции оборонного назначения при МНО Литвы заключило с властями США второй контракт, предусматривающий приобретение 300 дополнительных бронемашин JLTV. Их поставки планировалось полностью выполнить к концу 2025 года.

Первые 35 ед. JLTV, закупленных на втором этапе программы, были доставлены в Литву в марте 2024 года, после чего поставки осуществлялись партиями по несколько десятков единиц.

Бронемашины JLTV предназначены для подразделений бригад "Железный волк" и "Грифон" Вооруженных сил Литвы, а также сил быстрого реагирования. Поставляемая техника оснащается как ДУМВ CROWS, так и турелями.