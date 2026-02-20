Войти
Медведев назвал российский ВПК самым мощным в мире

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Медведев: ВПК России является самым мощным в мире

Военно-промышленный комплекс (ВПК) России является самым мощным в мире. Об этом 19 февраля заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Наш оборонно-промышленный комплекс не просто выдержал проверку на прочность, он в настоящий момент является самым мощным военно-промышленным комплексом в мире. Вот я имею право таким образом сказать», — заявил Медведев в интервью для платформы «Смотрим.ру».

Он отметил, что в начальный период проведения специальной военной операции (СВО) в стране наблюдался определенный отток кадров, но позже промышленность стабилизировалась. По словам Медведева, только на территории Свердловской области в ВПК трудятся более 100 тыс. человек.

Ранее в этот день Медведев заявил, что Россия смогла в несколько раз увеличить объемы выпускаемых ей видов военной продукции. По его словам, отечественный ОПК не только продемонстрировал отличные возможности в импортозамещении, но и стал источником инновационных технических решений.

Президент РФ Владимир Путин 30 января поблагодарил работников российского ОПК за их добросовестный труд. Он уточнил, что ритмичная работа предприятий ОПК стала возможной благодаря мерам государственной поддержки, и добавил, что на оборонных заводах в значительном объеме производится гражданская продукция.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов в рамках расширенного заседания коллегии Минобороны России 17 декабря заявил, что российская армия вдвое превосходит Вооруженные силы Украины (ВСУ) по количеству беспилотников. По его словам, с начала 2025 года на передовую поставлено свыше 130 тыс. окопных комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что в 6,5 раза больше, чем в прошлом году.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
ВПК РФ
Минoбороны РФ
Персоны
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
