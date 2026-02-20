Первое под председательством Трампа заседание Совета мира по Газе прошло в США

Источник изображения: topwar.ru

В Вашингтоне прошло первое заседание Совета мира под председательством Дональда Трампа. Лидеры России, Китая и Белоруссии на встречу не приехали, Европа тоже проигнорировала открытие Совета, присутствовали только Орбан и Эрдоган.

Встречу открыл Трамп, который сразу же рассказал, какой он молодец, остановил много войн по всему миру и скоро остановит еще и конфликт на Украине. Также много лести он вылил на присутствующих на Совете лидеров стран, особенно на тех, кто выделил средства на Газу в рамках новой организации. США, по словам американского лидера, выделят $10 млрд.

Также на заседании были представлены Международные силы стабилизации (МСС), которые будут работать на территории сектора Газа. На сегодняшний день свои войска отправить в Газу согласились пять стран: Индонезия, Марокко, Казахстан, Албания и частично признанное Косово. Командовать МСС будет генерал армии США Джаспер Джефферс. Международные силы стабилизации будут работать под эгидой ООН и оказывать поддержку Национальному комитету по управлению Газой (НКАГ).

Согласно международному мандату, войска МСС будут распределены по пяти секторам, на которые поделят весь сектор Газа. Общая численность войск МСС составит 20 тысяч человек. Данные силы не будут участвовать в военных действиях, их задача — обеспечение безопасности, сохранение мира и создание стабильной обстановки, свободной от терроризма. Также они будут проводить совместные рейды с палестинскими полицейскими, которые пройдут обучение в Египте и Иордании.