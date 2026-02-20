Войти
В России разработают гусеничный аэропорт для дронов

530
1
0
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
НПО «Кайсант» разработает гусеничный аэропорт для дронов «Муравей»

Российские специалисты работают над новой версией дистанционно управляемой тележки «Муравей», которую используют в качестве аэропорта для дронов. Об этом сообщил официальный представитель научно-производственного объединения (НПО) «Кайсант», передает ТАСС.

Портативные аэродромы, которые выпустили мелкими сериями в различных модификациях, направили заказчикам. Представитель НПО отметил, что сейчас производитель получает обратную связь от подразделений, которые заказывали платформы под конкретные задачи.

«После получения отзывов от военнослужащих мы будем получать запросы на большой объем каких-либо видов "Муравья", тогда можно будет перейти к серийному производству изделий. Также в настоящее время идет работа над выпуском "Муравья" на гусеничной тяге, уже создан прототип изделия», — сказал он.

В организации рассказали, что различные версии платформы несут разные двигатели и системы управления.

Ранее в феврале представитель НПО сообщил, что FPV-квадрокоптер «Артемида-10» запустят в серийное производство.

1 комментарий
№1
20.02.2026 14:09
"гусеничный аэропорт для дронов "
Ну и выражение. Бестолковое какое-то.
Аэропорт — термин, который означает комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок. Аэропорт — термин, который означает комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок.
Мне кажется правильней было бы  "мобильная площадка на гусеничном ходу для запуска и транспортировки дронов". Нет?
И вообще - то аэропорты, то аэродромы. Вы уж определитесь с терминами.
А то бумагомарают тут ...
0
Сообщить
