Швеция включит в новый пакет военной помощи Украине противодроновые ЗРК

Швеция готовит к передаче Украине новый пакет военной помощи на 1,4 млрд долларов. Поставка пройдет не в рамках программы PURL по закупке американского оружия, а исключительно из шведских запасов и продукции шведских компаний. Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Большая часть выделенной суммы будет потрачена на закупку шведских мобильных зенитных комплексов Tridon Mk2, представляющих собой ЗРК производства компании BAE Systems Bofors. Основным оружием комплекса является 40-мм пушка Bofors, установленная на грузовой автомобиль Scania. Хотя могут применяться и другие шасси. Система позиционируется как средство борьбы с беспилотниками.

Необходимость усиления противовоздушной обороны является неотложной... Поставленные нами шведские системы показали себя очень хорошо на поле боя.

Еще часть суммы уйдет на разработку и производство ракет и дронов. На остатки суммы закупят шведские гранатометы, артиллерийские боеприпасы, а также обучат какое-то количество украинских военных.

Как отмечают шведы, в новый пакет военной помощи вошло только то, в чем нуждается Украина, ранее в Киеве передали представителям Швеции список необходимого вооружения и боеприпасов.

