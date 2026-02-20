В Израиле открылось первое производство компонентов для подлодок

Израильская компания Elbit Systems и немецкий судостроительный концерн ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) торжественно открыли новую производственную линию в Хайфе, предназначенную для изготовления подводных конструкционных компонентов для подводных лодок.

Как уточняет Naval Today, в рамках соглашения Elbit Systems развернёт новое предприятие по производству подводных компонентов из стеклопластика (GRP – Glass Reinforced Polyester) для субмарин. Это предприятие станет ещё одним шагом в углублении партнёрства между двумя компаниями и является частью программы промышленного сотрудничества TKMS в Израиле в рамках соглашений об офсетных закупках.

Открытие производственной линии компонентов из стеклопластика для подлодок в Хайфе. Источник: Elbit Systems

Проект реализуется на основе промышленного соглашения между компаниями, предусматривающего создание новых производственных мощностей и разработку передовых технологий с использованием опыта и знаний TKMS.

"Открытие этого предприятия символизирует долгосрочное партнёрство с оборонной промышленностью Израиля, основанное на доверии, взаимных обязательствах и общих ценностях, – отметил финансовый директор TKMS Пол Глазер. – Новое производство укрепит способность Израиля самостоятельно изготавливать компоненты подлодок и создаст инфраструктуру для технологического прогресса и углублённого сотрудничества в рамках совместных усилий по обеспечению стабильности и безопасности в морской сфере".

В свою очередь гендиректор авиационного дивизиона Elbit Systems подчеркнул, что расширение завода в Галилее укрепит экономику северного региона и предоставит рабочие места десяткам рабочих и специалистов.

Соглашение позволяет компании Elbit Cyclone расширить ассортимент продукции, выйти на новые международные рынки и создать локальные компетенции в производстве передовых компонентов для подводной техники – области, ранее не представленной в Израиле.

Недавно TKMS также подписала рамочное соглашение с израильской компанией SpearUAV о развитии возможностей подводных платформ по взаимодействию с беспилотными авиационными системами (UAS) класса "подлодка–воздух".

Напомним, что в 2022 году TKMS и Израиль подписали контракт на поставку трёх подводных лодок класса "Дакар" на общую сумму около 3 млрд евро. Эти субмарины будут иметь принципиально новую конструкцию, разработанную специально под требования ВМС Израиля. Поставка первой ДЭПЛ ожидается в 2031 году.

Ранее TKMS поставила израильским ВМС четыре корвета класса "Саар-6".