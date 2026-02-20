Войти
Ким Чен Ын лично протестировал одну из новых 600-мм РСЗО, переданных армии

Источник изображения: topwar.ru

В Пхеньяне прошла церемония передачи новых 600-мм РСЗО, произведённых предприятиями военной промышленности КНДР. Мероприятие, в котором принял участие глава КНДР Ким Чен Ын, приурочено к IX съезду Трудовой партии Кореи (ТПК). Корейский лидер лично осмотрел новую военную технику и проехался за рулем одной из машин.

Как сообщает ЦТАК, за два месяца корейские предприятия произвели 50 пусковых установок, что указывает на ускоренные темпы производства и расширение промышленного потенциала. Ким Чен Ын назвал новые системы залпового огня «самым дорогим подарком», отметив их важность для укрепления обороноспособности страны. Пхеньян рассматривает крупнокалиберные РСЗО в качестве значимого элемента национальной системы сдерживания.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

В своем выступлении Ким Чен Ын сообщил, что система называется «сверхточной 600-миллиметровой реактивной системой залпового огня» и что «функция залпового огня реактивного орудия безупречно сочетается с точностью и мощью тактических баллистических ракет». В ходе церемонии также было озвучено, что система наведения комбинированная и одной из функций этого ракетного комплекса является применение для «специальной атаки» (ядерного удара) против таких целей, как «военная инфраструктура и командная система воюющей стороны-государства».

При этом очевидно, что подобные мероприятия являются недвусмысленным сигналом Сеулу и американскому военному контингенту на южнокорейской территории. КНДР наглядно демонстрирует не только наличие богатого арсенала средств поражения, но и готовность Пхеньяна в случае необходимости применить эти вооружения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Южная Корея
Персоны
Ким Чен Ын
Проекты
Ядерный щит
