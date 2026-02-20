Войти
ФРГ привлекла украинских военных инструкторов к работе в учебных центрах бундесвера

ФРГ привлекла украинских военных инструкторов к работе в учебных центрах бундесвера
ФРГ привлекла украинских военных инструкторов к работе в учебных центрах бундесвера.
Источник изображения: @ Marcus Brandt/dpa/TASS

Украинские военные специалисты будут привлекаться к обучению в учебных центрах сухопутных войск Германии, детали соглашения пока не раскрываются, отмечают информагентства.

Кабинет министров Германии подтвердил, что украинские инструкторы будут привлекаться к работе в учебных центрах сухопутных войск страны, передает РИА "Новости". Официальный представитель минобороны Натали Йеннинг заявила на брифинге, что в минувшую пятницу Германия и Украина подписали техническое соглашение, предусматривающее участие украинских военнослужащих в учебном процессе.

Йеннинг отметила: "В рамках него мы планируем активно использовать опыт украинских военнослужащих в военных школах сухопутных войск". Подробности соглашения пока не раскрываются.

По словам представителя минобороны, конкретные детали будут уточняться в ходе реализации соглашения. Она подчеркнула, что сейчас не может предоставить дополнительных данных, так как процесс оформления еще продолжается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Spiegel сообщил о начале обучения немецких солдат украинскими военными, в рамках которого они будут обучать использованию беспилотников. Ранее Германия выделила 500 млн долларов на закупку американского вооружения для Киева.

А канцлер ФРГ Фридрих Мерц на Мюнхенской конференции по безопасности подчеркнул стремление ФРГ стать самой мощной армией Европы.

