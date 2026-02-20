Южнокорейская Hanwha Ocean поможет Канаде возрождать судостроение

Южнокорейская компания Hanwha Ocean и канадская Ontario Shipyards подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве с целью ускорения возвращения крупномасштабного судостроения в провинции Онтарио и укрепления способности Канады к реализации будущих кораблестроительных программ.

Как уточняет Naval News, одновременно Hanwha Ocean, Ontario Shipyards и Mohawk College заключили соглашение о намерениях, которое подразумевает создание центра подготовки кадров для судостроения, что соответствует долгосрочным потребностям отрасли в квалифицированном персонале.

Верфи Ontario Shipyards, Канада Ontario shipyards

В совокупности эти соглашения создают скоординированную систему промышленного развития и наращивания трудовых ресурсов, призванную позиционировать Онтарио как центр компетенций в области военно-морского судостроения и передового производства в регионе Великих озер.

В рамках двустороннего меморандума о сотрудничестве южнокорейская Hanwha Ocean окажет канадским партнерам техническую и операционную поддержку для повышения эффективности работы верфей и их готовности к производству.

Сотрудничество сконцентрируется на следующих направлениях:

• проектирование и инженерия;

• планирование производства и последовательности строительства;

• системы управления качеством;

• передовые процессы судостроения и лучшие практики "умной верфи".

Эти меры призваны ускорить восстановление крупномасштабного судостроения в Онтарио, повысить эффективность производства и поддержать долгосрочную готовность военно-морской промышленности.

В рамках этого сотрудничества компания Hanwha Ocean окажет поддержку в проектировании и строительстве учебно-тренировочного судна, производство которого стартует на верфях Ontario Shipyards в 2026 году.

В случае победы в тендере на постройку новых дизель-электрических подлодок для Королевского военно-морского флота Канады южнокорейская компания Hanwha Ocean намерена продолжить стратегические инвестиции в Онтарио, включая создание специализированного учебного центра по судостроению и расширение промышленного сотрудничества с поставщиками из этого региона.

Трехстороннее соглашение между Hanwha Ocean, Ontario Shipyards и Mohawk College направлено на решение проблемы сохраняющейся нехватки квалифицированных рабочих и технических специалистов, имеющих решающее значение для судостроения. В рамках сотрудничества основное внимание будет уделено следующим вопросам:

• создание интегрированного учебного центра на территории верфи Hamilton Shipyard в Онтарио;

в Онтарио; • разработка отраслевых стандартов и специализированных сертификатов в области судостроения;

• поддержка программ профессионального обучения и кооперативного образования, соответствующих производственным требованиям;

• прикладные исследования в области автоматизации, робототехники и цифровизации производства.

В рамках этого сотрудничества колледж Mohawk будет руководить академическими программами по различным профессиональным и технологическим дисциплинам, включая сварку, электротехнику, слесарное дело, судостроение, робототехнику, логистику и неразрушающий контроль. Ontario Shipyards предоставит производственные мощности и обеспечит прямую интеграцию персонала в соответствии со своими планами по производству и расширению. В свою очередь Hanwha Ocean окажет техническую консультативную поддержку и предоставит доступ к своим глобальным промышленным связям для приведения обучения в соответствие с международными стандартами и передовыми методами работы.

"Наша цель состоит не просто в передаче опыта, а во внедрении передовых процессов судостроения и оперативных ноу-хау непосредственно в работу верфей Онтарио, – пояснил глава Hanwha Ocean Хи-Чёль Ким. – Таким образом мы укрепляем канадскую промышленную базу, поддерживаем создание высококвалифицированных рабочих мест в Канаде и обеспечиваем долгосрочную готовность персонала".