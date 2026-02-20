Британцы поборются с испанцами и французами за поставку Швеции новых фрегатов

Британская компания Babcock и шведская Saab совместно предлагают фрегат типа "Эрроухед-120" (Arrowhead 120) в рамках тендера на поставку ВМС Швеции четырех кораблей нового поколения (класс Luleå). Как уточняет Navy Recognition, в этом конкурсе данный консорциум конкурирует с французской Naval Group с проектом фрегатов типа FDI и испанской Navantia с проектом F110.

В интервью газете Dagens Nyheter коммерческий директор компании Babcock Ильги Ким подтвердил, что речь идет об исключительно совместном предложении с Saab и британцы не подавали отдельную заявку в Управление по материально-техническому обеспечению Минобороны Швеции. Окончательное решение о поставщике ожидается в первой половине 2026 года, а передача первых двух фрегатов запланирована на 2030 год. Срок завершения поставки – 2035 год. Стоимость будущего контракта оценивается в сумму до 60 млрд крон или около 6 млрд долларов.

Дизайн фрегата класса "Эрроухед-120", Великобритания Saab

Как отмечает Navy Recognition, эта программа считается крупнейшим проектом Швеции по приобретению надводных боевых кораблей с начала 1980-х годов и напрямую связана с усилением военно-морских потребностей в Балтийском море и в Арктической зоне.

Программа создания кораблей класса "Лулео" возникла после отмены в 2023 году проекта второго поколения корветов типа "Висбю", запущенного в январе 2021 года. К тому моменту Saab Kockums уже успела получить контракт на этап определения конструкции усовершенствованного 72-метрового корабля. Однако быстро меняющаяся обстановка в сфере безопасности и вступление Швеции в НАТО весной 2024 года подтолкнули местное военное ведомство к решению о создании более крупных кораблей длиной не менее 120 метров с увеличенной автономностью и расширенными возможностями.

Шведские власти решили изучить уже существующие зарубежные проекты, в оснащение которых можно интегрировать оборудование и системы собственной разработки. Одна из рассматриваемых моделей реализации предполагает строительство корпусов за рубежом и завершение оснащения внутри страны. Например, аналогичный подход использовался при заказе разведывательного корабля нового поколения "Артемида", корпус которого построили в Польше.

Предложение Saab–Babcock основано на уменьшенном 120-метровом варианте проекта "Эрроухед-140", на котором базируются будущие британские фрегаты "Тип-31", а также экспортные модификации для Индонезии и Польши.

Шведская версия в случае реализации получит водоизмещение около 4650 тонн, стальной 124-метровый корпус и легкую композитную надстройку. Максимальная скорость указывается в пределах 24 узлов, дальность плавания – 6000 морских миль при скорости 15 узлов.