Войти
Военное обозрение

Для дронов армии США разработана система с ИИ, не требующая обновлений

476
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Западные компании всё активнее интегрируют системы искусственного интеллекта с беспилотными платформами. Это создаёт ряд преимуществ, включая анализ получаемых с камер дрона массивов видеоинформации с определением целей. Также искусственный интеллект создаёт предпосылки для обхода систем противовоздушной обороны, активируя радиоэлектронные помехи.

Одна из разновидностей систем ИИ для беспилотников западного образца – Overwatch SPARC AI.

Искусственный интеллект в этой системе выступает в качестве корректора траектории полёта БПЛА в зависимости от тех или иных вызовов и условий.

Сообщается о том, что система эта способна управлять в том числе роем дронов, имея при этом возможности для обучения на основе их телеметрии. Соответственно, ИИ ведёт платформу (дрон) по оптимальный для того или иного случая траектории с оптимальными углами, ускорением, сменой высоты полёта. И сами же дроны снимают на камеру местность, передавая в единую защищённую сеть всю информацию.

Программа спонсируется американским военным ведомством, соответственно в структурах армии США она и проходит тестирование.

Разработчики говорят о том, что система Overwatch SPARC AI не нуждается в дорогостоящих обновлениях, так как она сама себя обучает, в том числе посредством съёмки местности с воздуха, на результаты которой потом и ориентируется. А вот тут вопрос: точно ли такой вариант интересен Пентагону? Ведь обычно бывает так, что для американского военного ведомства, исходя из фактически неограниченного бюджета, чем дороже, тем лучше...

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
AI
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.02 15:39
  • 14564
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.02 15:09
  • 15
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 20.02 14:09
  • 1
В России разработают гусеничный аэропорт для дронов
  • 20.02 12:55
  • 1
Комментарий к "Российский «Триумф» назвали головной болью НАТО"
  • 19.02 20:26
  • 0
Комментарий к "Аналитики предупреждают: Су-35 с ракетами увеличенной дальности угрожают превосходству НАТО в воздухе (Business Insider, Германия)"
  • 19.02 18:15
  • 1579
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.02 18:12
  • 67
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 19.02 15:50
  • 16
«Блокаду прорвёт ВМФ». Патрушев — о защите судоходства и морских границ РФ
  • 19.02 15:07
  • 2
Около 20 новых самолетов МС-21-310 находятся в процессе сборки
  • 19.02 14:53
  • 7
Starlink отключена две недели, но это не повлияло на БПС, заявил Криворучко
  • 19.02 13:10
  • 1
В США рассказали о плавающих у баз ВМФ России американских подлодках
  • 19.02 13:06
  • 1
«Техника становится более «зубастой»: в западной прессе оценили БТР-22
  • 19.02 11:41
  • 23
ОБТ Т-90М2 «Рывок-1» – перспективный российский танк
  • 19.02 06:51
  • 1
В России начнутся тестовые полеты аналогичного Starlink дрона
  • 19.02 02:38
  • 1
Комментарий к "России дали 24 часа. "Калининград выведут из строя". План молниеносной атаки готов", и "А самим не страшно? НАТО собралось атаковать Калининград: когда и какими силами, как ответит Россия"