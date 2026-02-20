Для дронов армии США разработана система с ИИ, не требующая обновлений

Источник изображения: topwar.ru

Западные компании всё активнее интегрируют системы искусственного интеллекта с беспилотными платформами. Это создаёт ряд преимуществ, включая анализ получаемых с камер дрона массивов видеоинформации с определением целей. Также искусственный интеллект создаёт предпосылки для обхода систем противовоздушной обороны, активируя радиоэлектронные помехи.

Одна из разновидностей систем ИИ для беспилотников западного образца – Overwatch SPARC AI.

Искусственный интеллект в этой системе выступает в качестве корректора траектории полёта БПЛА в зависимости от тех или иных вызовов и условий.

Сообщается о том, что система эта способна управлять в том числе роем дронов, имея при этом возможности для обучения на основе их телеметрии. Соответственно, ИИ ведёт платформу (дрон) по оптимальный для того или иного случая траектории с оптимальными углами, ускорением, сменой высоты полёта. И сами же дроны снимают на камеру местность, передавая в единую защищённую сеть всю информацию.

Программа спонсируется американским военным ведомством, соответственно в структурах армии США она и проходит тестирование.

Разработчики говорят о том, что система Overwatch SPARC AI не нуждается в дорогостоящих обновлениях, так как она сама себя обучает, в том числе посредством съёмки местности с воздуха, на результаты которой потом и ориентируется. А вот тут вопрос: точно ли такой вариант интересен Пентагону? Ведь обычно бывает так, что для американского военного ведомства, исходя из фактически неограниченного бюджета, чем дороже, тем лучше...