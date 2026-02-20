Войти
NYT сообщила о подготовке удара Израиля и США по Ирану

483
0
0
Американский авианосец Авраам Линкольн
Американский авианосец Авраам Линкольн.
Израильские военные осуществляют масштабную подготовку к возможной совместной с США операции против Ирана с целью убедить Тегеран пойти на уступки в переговорах, сообщает газета New York Times со ссылкой на израильских чиновников.

Израильские военные проводят активную подготовку к потенциальной совместной с США операции против Ирана, передает РИА "Новости" со ссылкой на публикацию газеты New York Times.

По словам двух представителей оборонного ведомства Израиля, ведутся значительные приготовления к совместному удару, однако решение о его нанесении еще не принято.

Планируемая операция, как отмечается, рассчитана на несколько дней и ставит целью заставить Тегеран пойти на уступки в переговорах по ядерной сделке. Среди возможных целей операции называются склады вооружения, ракеты средней и большой дальности, а также объекты ядерной программы и штабы Корпуса стражей исламской революции.

Газета подчеркивает, что окончательное решение по выбору целей во многом будет зависеть от президента США Дональда Трампа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана предупредил о возможных ударах по базам США в регионе.

Авиааносец США "Авраам Линкольн" совершил переход в Аравийском море.

США направили десятки заправщиков и 50 истребителей на Ближний Восток.

Дмитрий Зубарев

  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Nimitz
Ядерный щит
