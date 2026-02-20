ВС Азербайджана официально продемонстрировали РЛС Lanza LTR-25

ЦАМТО, 19 февраля. В ходе видеорепортажа, опубликованного Минобороны Азербайджана 14 февраля в честь 34-й годовщины ВВС страны, была идентифицирована РЛС дальнего действия Lanza LTR-25 производства испанской компании Indra.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, это первый случай подтверждения поставки LTR-25 ВС Азербайджана. Ранее, в октябре 2019 года, Министерство обороны страны уже публиковало фотографию меньшей по размерам РЛС Lanza LTR-20.

По информации компании Indra, дальность обнаружения LTR-25 составляет 250 морских миль (около 463 км). При этом LTR-20 может обеспечивать обнаружение целей на удалении от 60 до 200 морских миль.

Продемонстрированная на видео РЛС, судя по ранее появившимся спутниковым фотографиям, размещена к северо-востоку от н.п.Сальян, что позволяет ей охватывать южную часть Каспийского моря и иранскую границу. Предположительно, она была установлена на данной позиции в конце 2022 года.

РЛС LTR-20 была размещена, ориентировочно, в октябре 2020 года в 130 км к западу для обеспечения дополнительного покрытия иранской границы и, возможно, южной Армении. Вторая станция LTR-20, по всей видимости, была размещена к северо-западу от Баку во второй половине 2023 года.

В видеоролике, посвященном 34-й годовщине ВВС Азербайджана, также были показаны кадры, снятые в диспетчерской вышке, которая, вероятно, была построена на авиабазе "Насосная" в рамках ее модернизации. В числе показанной в репортаже техники, состоящей на вооружении ВВС Азербайджана, также можно назвать самолет ВТА C-27J NG "Спартан", истребитель МиГ-29, штурмовик Су-25, легкий многоцелевой истребитель JF-17C, учебно-тренировочный самолет MFI-395 "Супер Мушшак", ЗРК "Бук-МБ", ЗРС С-300 "Фаворит", ЗРК HQ-9BE, вертолеты Ми-17 и Ми-24, БЛА "Байрактар TB2" и "Акынджи".