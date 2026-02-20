Войти
Цели СВО будут достигнуты, заявил Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Медведев заявил, что цели СВО будут достигнуты

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА (Свердловская область), 19 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев отметил, что переговоры - это всегда хорошо, но цели СВО будут достигнуты.

Медведев посетил в четверг завод "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме Свердловской области.

"Вы знаете, сейчас идут переговоры. Переговоры - всегда хорошо. Но вне контекста переговоров, те цели, которые были заявлены верховным главнокомандующим нашей страны, президентом нашей страны в ходе решения о проведении СВО, они будут достигнуты. Мы достигнем мира и обеспечим безопасность нашего государства, а стало быть, безопасность всех здесь стоящих, наших детей, наших внуков. Наверное, это самое главное для каждого из присутствующих", - сказал Медведев в ходе встречи с рабочими завода "Уральские локомотивы".

Переговоры по Украине прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию возглавил Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми". Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.

