Цели СВО будут достигнуты, заявил Медведев

Медведев заявил, что цели СВО будут достигнуты

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА (Свердловская область), 19 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев отметил, что переговоры - это всегда хорошо, но цели СВО будут достигнуты.

Медведев посетил в четверг завод "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме Свердловской области.

"Вы знаете, сейчас идут переговоры. Переговоры - всегда хорошо. Но вне контекста переговоров, те цели, которые были заявлены верховным главнокомандующим нашей страны, президентом нашей страны в ходе решения о проведении СВО, они будут достигнуты. Мы достигнем мира и обеспечим безопасность нашего государства, а стало быть, безопасность всех здесь стоящих, наших детей, наших внуков. Наверное, это самое главное для каждого из присутствующих", - сказал Медведев в ходе встречи с рабочими завода "Уральские локомотивы".

Переговоры по Украине прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию возглавил Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми". Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.