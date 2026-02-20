Войти
Lenta.ru

В зону СВО поставят больше дронов «Упырь-18»

486
0
+1
Фото: Антон Вергун / РИА Новости
Фото: Антон Вергун / РИА Новости.

«Уралдронзавод»: Поставки улучшенных FPV-дронов «Упырь-18» в зону СВО нарастят

Объемы поставок FPV-дронов «Упырь-18» с повышенной грузоподъемностью нарастят в разы. Об этом сообщил генеральный директор «Уралдронзавода» Владимир Ткачук, передает ТАСС.

По его словам, российские бойцы хорошо отзываются об улучшенном беспилотнике, который несет больше полезной нагрузки.

«Минобороны на это отреагировало и будут увеличивать его контрактацию в разы», — сказал гендиректор в ответ на вопрос о результатах «Упыря-18» в зоне специальной военной операции (СВО).

Квадрокоптер «Упырь-18» отличает 18-дюймовая рама. Увеличенный аппарат способен нести противотанковую мину ТМ-62, которая весит около десяти килограммов.

В январе представитель «Уралдронзавода» сообщил, что «Упыри-18» начали применять в зоне СВО. Аппарат с большой грузоподъемностью может уничтожать укрепления противника. Также беспилотник можно использовать для снабжения подразделений у линии боевого соприкосновения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.02 15:39
  • 14564
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.02 15:09
  • 15
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 20.02 14:09
  • 1
В России разработают гусеничный аэропорт для дронов
  • 20.02 12:55
  • 1
Комментарий к "Российский «Триумф» назвали головной болью НАТО"
  • 19.02 20:26
  • 0
Комментарий к "Аналитики предупреждают: Су-35 с ракетами увеличенной дальности угрожают превосходству НАТО в воздухе (Business Insider, Германия)"
  • 19.02 18:15
  • 1579
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.02 18:12
  • 67
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 19.02 15:50
  • 16
«Блокаду прорвёт ВМФ». Патрушев — о защите судоходства и морских границ РФ
  • 19.02 15:07
  • 2
Около 20 новых самолетов МС-21-310 находятся в процессе сборки
  • 19.02 14:53
  • 7
Starlink отключена две недели, но это не повлияло на БПС, заявил Криворучко
  • 19.02 13:10
  • 1
В США рассказали о плавающих у баз ВМФ России американских подлодках
  • 19.02 13:06
  • 1
«Техника становится более «зубастой»: в западной прессе оценили БТР-22
  • 19.02 11:41
  • 23
ОБТ Т-90М2 «Рывок-1» – перспективный российский танк
  • 19.02 06:51
  • 1
В России начнутся тестовые полеты аналогичного Starlink дрона
  • 19.02 02:38
  • 1
Комментарий к "России дали 24 часа. "Калининград выведут из строя". План молниеносной атаки готов", и "А самим не страшно? НАТО собралось атаковать Калининград: когда и какими силами, как ответит Россия"