Пресса ФРГ: ЦРУ было осведомлено о планах диверсии на «Северных потоках»

Источник изображения: topwar.ru

По информации немецкой прессы, американское ЦРУ было по крайней мере на ранней стадии осведомлено о планах подрыва инфраструктуры газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Как сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники, весной 2022 года прибывшие в Киев сотрудники ЦРУ встретились с украинскими специалистами по диверсиям. На встрече украинцы изложили американским коллегам свой план подрыва «Северных потоков». Американцы обсуждали с представителями украинских спецслужб технические детали запланированных диверсий. Как утверждает Spiegel, на этих встречах американцы играли «как минимум роль сочувствующих слушателей» в ходе обсуждения этих планов, а затем якобы изменили свое мнение и выступили против их осуществления. При этом представитель ЦРУ в комментарии немецким журналистам назвала эту информацию «полностью ложной», однако при этом не уточнила, что именно не соответствует действительности.

Немецкая газета предполагает, что, вероятнее всего, сотрудники американских спецслужб в ходе встреч с украинскими диверсантами попросту стремились собрать как можно больше информации о готовившемся теракте, при этом создав впечатление, что они поддерживают подрыв «Северных потоков». Также не исключено, что после того, как спустя некоторое время информация от американских агентов в Киеве дошла до лиц, принимающих решения в США, те могли не одобрить подобные действия.

Также сообщается, что в июне 2022 года о готовившейся диверсии могли узнать власти Нидерландов и Германии, которые сразу же предупредили своих американских союзников, однако в Вашингтоне проигнорировали эту информацию, после чего теракт был совершен без одобрения США. При этом утверждается, что операцию утверждал главком ВСУ Залужный, а Зеленского даже не сочли нужным посвящать в детали готовившейся диверсии.

