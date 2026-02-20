Компания Airbus открыла в Индии линию сборки вертолетов H-125

ЦАМТО, 19 февраля. В рамках реализации программы "Make in India" компании Airbus Helicopters и Tata Advanced Systems Limited (TASL) ввели в эксплуатацию линию окончательной сборки (FAL) вертолетной техники в промзоне Вемагал (шт.Карнатака).

Производственные мощности ориентированы на выпуск однодвигательных легких многоцелевых вертолетов H-125. Инвестиции в проект оцениваются в сумму свыше 10 млрд. рупий (около 120 млн. долл.).

Официальная церемония открытия объекта состоялась 17 февраля в ходе 6-го ежегодного индийско-французского диалога по вопросам обороны в Бангалоре. Символический старт работе предприятия в дистанционном формате дали премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Франции Эммануэль Макрон.

На текущем этапе линия рассчитана на выпуск до 10 ед. H-125 в год с перспективой производства до 500 машин в течение 20 лет. Срок поставки первого борта запланирован на начало 2027 года.

На сборочной линии предприятия предусмотрена возможность выпуска военизированной модификации H-125M. Данная платформа позиционируется как замена устаревшего парка вертолетов Cheetah (SA-315B) и Chetak (Alouette III).

По заявлению руководства Airbus Helicopters, уровень локализации производства обеспечит оперативную готовность вертолетного парка СВ Индии при эксплуатации в условиях высокогорья. Согласно условиям соглашения, TASL принимает на себя обязательства по производству, интеграции систем, проведению испытаний и ТОиР платформ.

В ходе межправительственных консультаций стороны пролонгировали на 10-летний период соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Параллельно компании Bharat Electronics Limited (BEL) и Safran Electronics & Defense подписали меморандум о создании совместного предприятия (СП) с долей участия 50:50. Целью СП является локализация производства (до 60%), модернизация и ТОиР высокоточных управляемых авиационных боеприпасов класса "воздух-земля" AASM Hammer. На базе СП будет создан профильный центр компетенций для адаптации данных систем под носители ВВС и ВМС Индии.