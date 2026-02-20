Войти
ЦАМТО

Компания Airbus открыла в Индии линию сборки вертолетов H-125

499
0
0
Вертолет H125 - Airbus
Вертолет H125 - Airbus.
Источник изображения: airbus.com

ЦАМТО, 19 февраля. В рамках реализации программы "Make in India" компании Airbus Helicopters и Tata Advanced Systems Limited (TASL) ввели в эксплуатацию линию окончательной сборки (FAL) вертолетной техники в промзоне Вемагал (шт.Карнатака).

Производственные мощности ориентированы на выпуск однодвигательных легких многоцелевых вертолетов H-125. Инвестиции в проект оцениваются в сумму свыше 10 млрд. рупий (около 120 млн. долл.).

Официальная церемония открытия объекта состоялась 17 февраля в ходе 6-го ежегодного индийско-французского диалога по вопросам обороны в Бангалоре. Символический старт работе предприятия в дистанционном формате дали премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Франции Эммануэль Макрон.

На текущем этапе линия рассчитана на выпуск до 10 ед. H-125 в год с перспективой производства до 500 машин в течение 20 лет. Срок поставки первого борта запланирован на начало 2027 года.

На сборочной линии предприятия предусмотрена возможность выпуска военизированной модификации H-125M. Данная платформа позиционируется как замена устаревшего парка вертолетов Cheetah (SA-315B) и Chetak (Alouette III).

По заявлению руководства Airbus Helicopters, уровень локализации производства обеспечит оперативную готовность вертолетного парка СВ Индии при эксплуатации в условиях высокогорья. Согласно условиям соглашения, TASL принимает на себя обязательства по производству, интеграции систем, проведению испытаний и ТОиР платформ.

В ходе межправительственных консультаций стороны пролонгировали на 10-летний период соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Параллельно компании Bharat Electronics Limited (BEL) и Safran Electronics & Defense подписали меморандум о создании совместного предприятия (СП) с долей участия 50:50. Целью СП является локализация производства (до 60%), модернизация и ТОиР высокоточных управляемых авиационных боеприпасов класса "воздух-земля" AASM Hammer. На базе СП будет создан профильный центр компетенций для адаптации данных систем под носители ВВС и ВМС Индии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Франция
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
Safran
Tata Motors
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.02 15:39
  • 14564
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.02 15:09
  • 15
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 20.02 14:09
  • 1
В России разработают гусеничный аэропорт для дронов
  • 20.02 12:55
  • 1
Комментарий к "Российский «Триумф» назвали головной болью НАТО"
  • 19.02 20:26
  • 0
Комментарий к "Аналитики предупреждают: Су-35 с ракетами увеличенной дальности угрожают превосходству НАТО в воздухе (Business Insider, Германия)"
  • 19.02 18:15
  • 1579
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.02 18:12
  • 67
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 19.02 15:50
  • 16
«Блокаду прорвёт ВМФ». Патрушев — о защите судоходства и морских границ РФ
  • 19.02 15:07
  • 2
Около 20 новых самолетов МС-21-310 находятся в процессе сборки
  • 19.02 14:53
  • 7
Starlink отключена две недели, но это не повлияло на БПС, заявил Криворучко
  • 19.02 13:10
  • 1
В США рассказали о плавающих у баз ВМФ России американских подлодках
  • 19.02 13:06
  • 1
«Техника становится более «зубастой»: в западной прессе оценили БТР-22
  • 19.02 11:41
  • 23
ОБТ Т-90М2 «Рывок-1» – перспективный российский танк
  • 19.02 06:51
  • 1
В России начнутся тестовые полеты аналогичного Starlink дрона
  • 19.02 02:38
  • 1
Комментарий к "России дали 24 часа. "Калининград выведут из строя". План молниеносной атаки готов", и "А самим не страшно? НАТО собралось атаковать Калининград: когда и какими силами, как ответит Россия"