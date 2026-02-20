Войти
ОСК сократила кадровый дефицит

Рабочие "Объединенной судостроительной корпорации"
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

Потребность Объединённой судостроительной корпорации в новых сотрудниках в начале 2026 года сократилась по сравнению с 2025-м в полтора раза и составляет 3,5 тысячи человек. Об этом Деловому Петербургу рассказала директор департамента по управлению персоналом ОСК Юлия Оганезова.

"Потребность в персонале сохраняется, но за последние два года дефицит сократился благодаря росту уровня доходов, расширению перечня социальных и корпоративных льгот, внедрению программ развития персонала, сплочённым коллективам, а также производственной загрузке предприятий группы ОСК", – рассказала она изданию.

Тем не менее, по ее словам, верфям не хватает электрогазосварщиков, судовых слесарей-монтажников, сборщиков корпусов металлических судов.

"Квалифицированные сварщики, от четвертого разряда, востребованы во многих отраслях, тогда как слесари и сборщики – профессии, ориентированные преимущественно на судостроение, и развивать свой потенциал в этих специальностях можно главным образом на наших предприятиях", – отметила Юлия Оганезова.

Она уточнила, что по итогам 2025 года средняя заработная плата на предприятиях группы ОСК в Петербурге и Ленобласти составила 158,8 тысячи рублей, что на 35% выше средней зарплаты по городу. По ее словам, в ближайшие годы в судостроении повысится спрос на специалистов, владеющих информационным моделированием производственных процессов.

ОСК создана в соответствии с указом президента РФ в 2007 году, 100% ее акций находятся в федеральной собственности. В августе 2023 года президент Владимир Путин решил передать банку ВТБ 100% акций ОСК в доверительное управление на пять лет; в октябре указ о передаче был подписан.

После передачи ОСК в управление ВТБ глава банка Андрей Костин в сентябре 2023-го говорил о необходимости перестроить управление корпорацией, которое на момент передачи было неэффективным, и вложить инвестиции в обновление производственных мощностей.

Страны
Россия
Компании
ОСК
Персоны
Костин Андрей
Путин Владимир
