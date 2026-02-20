Войти
Экс-глава военной разведки Израиля: американцам грозит долгая война с Ираном

Источник изображения: topwar.ru

Американцам грозит долгая война с Ираном, которая может начаться в ближайшие дни. Это будет вооруженный конфликт высокой интенсивности, который затянется на много недель.

Такое заявление сделал в эфире израильского телеканала Channel 12 экс-глава военной разведки Израиля Амос Ядлин, который сейчас руководит консалтинговой организацией, специализирующейся на вопросах нацбезопасности.

По его мнению, даже продолжающиеся переговоры между Ираном и США не способны остановить приближение вооруженного конфликта между ними. По его мнению, война стремительно приближается, но такие крупные державы как Соединенные Штаты не начинают военные действия в течение нескольких дней. Кроме того, для этого еще не пришло время.

Ядлин заявил:

Существует дипломатический путь, который нужно исчерпать.

Он утверждает, что в США многие высокопоставленные лица, включая военных, отговаривают главу своего государства Дональда Трампа от нападения на Иран, хотя и безуспешно.

Эксперт пояснил:

Президент США очень решителен.

Намерения Трампа становятся вполне понятными, если учесть, какие силы он стянул на Ближний Восток в непосредственной близости к Ирану.

Источник изображения: topwar.ru

А источники в Белом доме, опрошенные журналистами газеты Times of Israel, оценивают вероятность скорого конфликта в 90 процентов. Они считают, что населению страны пора готовиться к «сложным дням». По мнению одного из собеседников СМИ, Трамп просто «устал ждать».

