Войти
ЦАМТО

Польша поставит новую партию стрелкового оружия африканскому заказчику

452
0
0
Фото: Zakłady Mechaniczne Tarnów
Фото: Zakłady Mechaniczne Tarnów.

ЦАМТО, 19 февраля. Польская компания Zaklady Mechaniczne Tarnow S.A. (подразделение Польской оружейной группы PGZ) 18 февраля объявила о подписании с одной из стран региона Центральной и Восточной Африки контракта на поставку стрелкового оружия.

Заказчику будут поставлены минометы LMC, снайперские винтовки Alex .338 (под патрон калибра 8,6x70 мм), крупнокалиберные снайперские винтовки WKW-50 (под патрон калибра 12,7x99 мм), а также боеприпасы для них.

Стоимость продажи и сроки поставки вооружений не раскрываются.

По заявлению компании, значительным преимуществом продаваемых компанией минометных комплексов, по сравнению с конкурентами, является их применение в реальных боевых условиях на Украине. Снайперские винтовки компании ZM "Tarnow" также состоят на вооружении ВС Польши и ВС Украины. Отзывы о боевом применении систем способствовали росту интереса к их покупке со стороны других зарубежных заказчиков.

Ранее ZM "Tarnow" уже поставляла винтовки MSBS GROT с прицелами DCM-1 и LDK-4 в одну из стран Центральной и Восточной Африки. Еще один контракт, заключенный группой PGZ на африканском рынке, должен способствовать усилению присутствия польской военной промышленности на континенте.

Легкий 60-мм миномет LMC является одной из новых разработок ZM "Tarnow" и впервые поставляется вооруженным силам африканского континента.

Как сообщал ЦАМТО, в 2022 и 2023 году Polska Grupa Zbrojeniowa заключила несколько контрактов на поставку автоматических винтовок MSBS Grot в одну из стран региона Центральной и Восточной Африки.

Опубликованные позднее фотографии указывают на то, что оружие было поставлено ВС Руанды. Кроме того, автоматы оказались в руках боевиков повстанческой группировки "Движение 23 марта" (M23), действующих в Демократической Республике Конго.

Новый заказ открывает возможности для дальнейшего укрепления позиций PGZ в качестве одного из поставщиков легкого стрелкового вооружения и систем огневой поддержки в африканском регионе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Конго
Польша
Руанда
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.02 15:39
  • 14564
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.02 15:09
  • 15
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 20.02 14:09
  • 1
В России разработают гусеничный аэропорт для дронов
  • 20.02 12:55
  • 1
Комментарий к "Российский «Триумф» назвали головной болью НАТО"
  • 19.02 20:26
  • 0
Комментарий к "Аналитики предупреждают: Су-35 с ракетами увеличенной дальности угрожают превосходству НАТО в воздухе (Business Insider, Германия)"
  • 19.02 18:15
  • 1579
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.02 18:12
  • 67
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 19.02 15:50
  • 16
«Блокаду прорвёт ВМФ». Патрушев — о защите судоходства и морских границ РФ
  • 19.02 15:07
  • 2
Около 20 новых самолетов МС-21-310 находятся в процессе сборки
  • 19.02 14:53
  • 7
Starlink отключена две недели, но это не повлияло на БПС, заявил Криворучко
  • 19.02 13:10
  • 1
В США рассказали о плавающих у баз ВМФ России американских подлодках
  • 19.02 13:06
  • 1
«Техника становится более «зубастой»: в западной прессе оценили БТР-22
  • 19.02 11:41
  • 23
ОБТ Т-90М2 «Рывок-1» – перспективный российский танк
  • 19.02 06:51
  • 1
В России начнутся тестовые полеты аналогичного Starlink дрона
  • 19.02 02:38
  • 1
Комментарий к "России дали 24 часа. "Калининград выведут из строя". План молниеносной атаки готов", и "А самим не страшно? НАТО собралось атаковать Калининград: когда и какими силами, как ответит Россия"