Польша поставит новую партию стрелкового оружия африканскому заказчику

ЦАМТО, 19 февраля. Польская компания Zaklady Mechaniczne Tarnow S.A. (подразделение Польской оружейной группы PGZ) 18 февраля объявила о подписании с одной из стран региона Центральной и Восточной Африки контракта на поставку стрелкового оружия.

Заказчику будут поставлены минометы LMC, снайперские винтовки Alex .338 (под патрон калибра 8,6x70 мм), крупнокалиберные снайперские винтовки WKW-50 (под патрон калибра 12,7x99 мм), а также боеприпасы для них.

Стоимость продажи и сроки поставки вооружений не раскрываются.

По заявлению компании, значительным преимуществом продаваемых компанией минометных комплексов, по сравнению с конкурентами, является их применение в реальных боевых условиях на Украине. Снайперские винтовки компании ZM "Tarnow" также состоят на вооружении ВС Польши и ВС Украины. Отзывы о боевом применении систем способствовали росту интереса к их покупке со стороны других зарубежных заказчиков.

Ранее ZM "Tarnow" уже поставляла винтовки MSBS GROT с прицелами DCM-1 и LDK-4 в одну из стран Центральной и Восточной Африки. Еще один контракт, заключенный группой PGZ на африканском рынке, должен способствовать усилению присутствия польской военной промышленности на континенте.

Легкий 60-мм миномет LMC является одной из новых разработок ZM "Tarnow" и впервые поставляется вооруженным силам африканского континента.

Как сообщал ЦАМТО, в 2022 и 2023 году Polska Grupa Zbrojeniowa заключила несколько контрактов на поставку автоматических винтовок MSBS Grot в одну из стран региона Центральной и Восточной Африки.

Опубликованные позднее фотографии указывают на то, что оружие было поставлено ВС Руанды. Кроме того, автоматы оказались в руках боевиков повстанческой группировки "Движение 23 марта" (M23), действующих в Демократической Республике Конго.

Новый заказ открывает возможности для дальнейшего укрепления позиций PGZ в качестве одного из поставщиков легкого стрелкового вооружения и систем огневой поддержки в африканском регионе.