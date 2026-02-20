Ъ: Тимур Иванов подал иск к Минобороны из-за отказа в отправке на СВО

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, осужденный по обвинению в растрате, решил через суд добиться отправки на фронт, пишет газета "Коммерсант".

"Иванов подал иск к Минобороны и Военному комиссариату Москвы в связи с игнорированием его заявления об отправке на СВО", — говорится в статье.

По информации издания, в июле 2025-го бывший замминистра попросил отправить его на СВО на должность, соответствующую воинскому званию майора. Через три месяца он получил отказ, в котором говорилось, что в группировке "Запад" нет должностей по его воинской специальности.

В ноябре Иванов отправил новое заявление, в которого выражал готовность служить на любой должности и в любом звании. На это обращение он никакого ответа не получил, хотя его должны были представить в течение 30 суток.

В иске, который Иванов направил в Мещанский районный суд Москвы, он просит признать незаконным бездействие военных и обязать их "совершить действия по отбору на воинскую службу и заключению контракта". Среди ответчиков, кроме Минобороны и военкомата, значится также Единый пункт отбора на контрактную службу.

Иванова задержали в 2024 году по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В июле 2025-го Мосгорсуд приговорил его к 13 годам колонии и штрафу в 100 миллионов рублей по делу о растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы. Кроме того, Иванова обвиняют в получении трех взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, а также в легализации денег и незаконном хранении оружия. Вину он не признает.