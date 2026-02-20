TASR: Словакия планирует купить у США дальнобойные ракеты и РСЗО HIMARS

ЦАМТО, 19 февраля. Словакия планирует купить у США не только еще четыре истребителя F-16, но и ракеты дальнего радиуса действия и РСЗО HIMARS.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило 18 февраля информагентство Словацкой Республики (TASR).

"Словакия хочет купить у США, кроме еще четырех истребителей F-16, ракеты дальнего радиуса действия и РСЗО HIMARS", – говорится в сообщении со ссылкой на словацкого министра обороны Роберта Калиняка.

По данным агентства, в этом контексте переговоры только начинаются, более подробная информация может стать известна летом.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 15 февраля подтвердил интерес к покупке у США еще четырех истребителей F-16, чтобы расширить их парк с 14 до 18 ед.

Справка ЦАМТО

Словакия приступила к активной замене вооружений, переданных Украине. Братислава более полутора лет после начала СВО являлась активным поставщиком вооружений и военной техники Украине. Ситуация кардинально изменилась в октябре 2023 года, когда было объявлено о прекращении военной помощи Украине из наличия Минобороны страны, хотя официальная Братислава продолжила "косвенную" поддержку киевскому режиму (запрет касался только поставок вооружения из наличия Минобороны, а не ранее заключенных коммерческих контрактов и функционирования центра по ремонту бронетехники ВСУ).

Поставки вооружений Словакии в 2017-2024 гг. осуществили 9 стран. За 8-летний период объем идентифицированного военного импорта Словакии по всем странам-экспортерам составил, по оценке ЦАМТО, 1,773 млрд. долл.

За тот же период Словакия сформировала пакет заказов на закупку вооружений на сумму 5,027 млрд. долл.

Первое место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН Словакии в период 2017-2024 гг. занимают США – 660 млн. долл. (37,22% рынка). Портфель заказов, сформированный за тот же период, составляет 2,350 млрд. долл. (46,75% рынка).

Второе место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН Словакии в период 2017-2024 гг. занимает Швеция – 342,5 млн. долл. (19,32% рынка). Сформированный в 2017-2024 гг. портфель заказов составляет 1,370 млрд. долл. (27,25% рынка).

Третье место в рейтинге занимает Россия – 198 млн. долл. (11,17%). Портфель заказов, сформированный за тот же период, также составляет 198 млн. долл. (3,94% рынка).

Новых контрактов в рассматриваемый период не заключено.

Места с 4 по 9 в рейтинге крупнейших поставщиков вооружений Словакии по периоду 2017-2024 гг. занимают Италия (151 млн. долл., новых контрактов в рассматриваемый период не заключено), Израиль (150,5 млн. долл., портфель заказов 785,3 млн. долл.), Канада (150 млн. долл., портфель заказов также 150 млн. долл.), Финляндия (94,1 млн. долл., портфель заказов 447 млн. долл.), Казахстан (25 млн. долл., портфель заказов также 25 млн. долл.) и Чехия (2,7 млн. долл., портфель заказов 2 млн. долл.).

Наибольший портфель заказов за рассматриваемый период на поставку ПВН Словакии заключили США (2,350 млрд. долл.), Швеция (1,370 млрд. долл.) и Израиль (785,3 млн. долл.).

В 2025-2028 гг., согласно имеющемуся портфелю заказов, тендерам и озвученным планам по прямой закупке вооружений объем импорта Словакии, по оценке ЦАМТО, составит 5,098 млрд. долл. против 1,120 млрд. долл. в 2021-2024 гг. и 654 млн. долл. в 2017-2020 гг., что говорит об ускоренной милитаризации Словакии.

Согласно имеющемуся портфелю заказов и намерениям по прямой закупке, в 2025-2028 гг. первое место на рынке Словакии сохранят за собой США (с огромным отрывом от конкурентов) с объемом прогнозируемого экспорта в сумме 1,950 млрд. долл.

Второе место по прогнозируемому объему экспорта ПВН Словакии в период 2025-2028 гг. занимает Швеция (1,027 млрд. долл.).

Третье место по прогнозируемому объему экспорта ПВН Словакии в период 2025-2028 гг. занимает Израиль (645 млн. долл.).

Четвертое место по прогнозируемому объему экспорта ПВН Словакии в период 2025-2028 гг. занимает Финляндия (353 млн. долл.).

Пятое место по прогнозируемому объему экспорта ПВН Словакии в период 2025-2028 гг. занимает Польша (71,8 млн. долл.).

В целом по состоянию на конец 2025 года заказы на поставку ПВН Словакии со сроком исполнения в 2025-2028 гг. имеют 5 стран.

По категории "неизвестный" (тендеры) объем поставок в рассматриваемый период оценивается в сумму 1,050 млрд. долл.