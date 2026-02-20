Войти
США решили вывести весь свой военный контингент из Сирии

Источник изображения: topwar.ru

Американские войска продолжают покидать Сирию. Как уже сообщало «Военное обозрение», ранее были выведены контингенты США с баз в провинциях Хасеке и Хомс. Так, в Хомсе под контроль «правительственным силами САР» была передана крупнейшая в Сирии военная база США – «Эт-Танф».

Теперь американское издание WSJ пишет, что США приняли решение полностью вывести из Сирии свой военный контингент. И сразу же добавляется, что решение «не связано с эскалацией напряженности между Вашингтоном и Тегераном».

Из сообщения:

Администрация США больше не видит необходимости в военном присутствии в Сирии.

Это решение вызвало, мягко говоря, озабоченность среди курдского населения Сирии. Несмотря на то, что так называемые новые власти Сирии пообещали «всесторонний диалог с курдским меньшинством», среди самих курдов пока это вызывает скепсис. Там опасаются, что без американского присутствия «новые власти», активно сотрудничающие с Анкарой, рано или поздно начнут расправляться с курдскими лидерами, в первую очередь в провинциях, граничащих с Турцией.

Если верить американским источникам, то в Сирии находились от тысячи до тысячи двухсот американских военных. На данный момент осталось не более 250. Что интересно, выводятся они не в США, а на базы в регионе, включая Бахрейн и Катар.

Российские базы в Сирии, включая пункт МТО ВМФ в Тартусе, на данный момент остаются.

  • В новости упоминаются
Страны
Бахрейн
Иран
Катар
Россия
Сирия
США
Турция
