Стало известно о выгоде Зеленского от уничтожения производства ракет «Фламинго»

Фото: Efrem Lukatsky / AP
Фото: Efrem Lukatsky / AP.

Defence24: Зеленский мог заявить об уничтожении завода «Фламинго» из-за выгоды

Президент Украины Владимир Зеленский мог заявить об уничтожении завода по производству ракет Flamingo («Фламинго») из-за собственной выгоды, пишет польское издание Defence24.

«Существует несколько объяснений этой ситуации. Вполне возможно, что российские ракеты действительно уничтожили украинский производственный объект», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что, «к сожалению, возможно также, что украинцы пытались скрыть задержку в программе создания ракет», поскольку серийное производство «Фламинго» на новом заводе планировалось запустить с декабря 2025-го по февраль 2026-го.

Defence24 утверждает, что украинские «Фламинго» имеют большую дальность полета, однако их точности недостаточно для поражения целей в глубине России. «После того как украинцы повысят точность своих ракет, у россиян могут возникнуть серьезные проблемы, поскольку одна из ракет Flamingo несет взрывной заряд массой 1150 килограммов, что более чем в два раза превышает такой параметр у американского ракетного комплекса Tomahawk», — заключает издание.

Ранее Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что одна из производственных линий украинских новейших ракет «Фламинго» уничтожена.

