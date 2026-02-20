Обновленная российская ракета разогналась до сверхзвуковой скорости

Ростех: Ракета «Хризантема-М» достигает сверхзвуковой скорости после обновления

Применяемая в зоне спеуоперации (СВО) российская ракета «Хризантема-М» после обновления смогла разогнаться до сверхзвуковой скорости. Кроме того, теперь она имеет увеличенную дальность, рассказал представитель холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех), его цитирует ТАСС.

«Во-первых, увеличена дальность, что позволяет экипажу не входить в зону поражения; во-вторых — сверхзвуковая скорость», — подтвердил собеседник агентства. По его словам, обновленная версия ракеты используется не только на сухопутных противотанковых комплексах, но и на вертолетах.

В Ростехе добавили, что использование «Хризантемы-М», как и «Изделия-305», подарило преимущество российским экипажам вертолетов, поскольку они могут запускать ракеты, находясь вне зоны поражения противника.

Ранее в российских истребителях Су-35С, которые оснащают ракетами класса «воздух-воздух» большой дальности Р-37М, увидели угрозу для НАТО.