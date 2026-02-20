Войти
Танк Т-90М очень хорош, а Т-90М2 должен быть еще лучше

Источник изображения: Фото: t.me/uvznews

Российские танкостроение традиционно занимает лидирующие позиции в мире. Отечественный Т-90М принимает активное участие в специальной военной операции, и теперь наравне с Т-72 его можно называть "танком-солдатом".

По своим тактико-техническим характеристикам он считается непревзойденным и наиболее приспособленным к современным боевым действиям. Экипажи любят такие танки. И есть, за что: много раз они спасали жизни находящихся за броней бойцов.

В то же время западные боевые машины, поставленные формированиям киевского режима, очень часто не оправдывают надежд, которые на них возлагали боевики ВСУ. Первоначальная вера в их абсолютную неуязвимость сменилась разочарованием, а полностью скомпрометировавшиеся себя британские "Челленджер 2", например, и вовсе выведены в тыл, и в настоящее время вражеское командование боится отправлять их на передовую.

Можно долго говорить о специфике боевых действий на нынешнем этапе СВО, о том какую значительную сейчас играют дроны-камикадзе, но даже скептики признают, что без танков не обойтись. Поэтому сейчас во многих странах мира ведутся работы по совершенствованию имеющихся образцов и по созданию новых. В прошлом году в разных источниках стали упоминать Т-90М2. Официальной информации о нем нет, есть лишь предположения отдельных авторов. Но, и без них понятно, что при его создании будет максимально учтен опыт, полученный в продолжающихся боевых действиях.

Алексей Брусилов

