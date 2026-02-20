Жив был пес: в войска поступили бронежилеты для служебных собак

Спецсредства выпускаются для разных пород животных

В подразделения, действующие в зоне СВО и на приграничных территориях, стали поступать специальные бронежилеты для собак. Экипировка выпускается в вариантах для разных пород и защищает жизненно важные органы животных от пуль и осколков. Подготовка минно-разыскных собак — длительный и сложный процесс, отмечают эксперты, и особая броня необходима, чтобы сохранять такие «штучные» кадры. О специальной защите для «друзей человека», которые помогают вернуть мирную жизнь в пострадавшие от боев регионы, — в материале «Известий».

Зачем собакам особый бронежилет

В войска начали поступать бронежилеты для минно-разыскных собак, которые работают с саперами. Они защищают жизненно важные органы от пуль и осколков. Броня выпускается разных размеров в зависимости от породы четвероногого, сообщили источники «Известий», знакомые с ситуацией.

В средства защиты одеты, в частности, собаки, работающие в приграничных районах, рассказал «Известиям» Роман Дудко, исполнительный директор группы компаний «БПР Ярл», производящей средства защиты. С ними, к примеру, обезвреживают остатки сбитых беспилотников. Кроме того, спецброня поступила в подразделения, действующие на донецком и луганском направлениях.

Источник изображения: Фото: компания «БПР Ярл»

По словам руководителя кинологического центра «Регул Групп» Виктора Тюпина, подготовка служебной собаки проходит в несколько этапов. Сначала ей нужна социализация, она должна привыкнуть к окружению. Потом идет общий курс дрессировки, а после него начинается спецкурс — животное обучается распознавать взрывчатые вещества и подавать сигналы о находках. Успешное выполнение заданий поощряется — игрушкой или лакомством. Курс длится от полугода до года, после чего собака может работать.

Привыкание животного к бронежилету не занимает много времени, рассказал «Известиям» Дмитрий Гончаренко, сапер, проводящий разминирование в Донецкой Народной Республике.

— Бывает, что в течение полудня животное привыкает. Хозяин находится с ней рядом, подкармливает ее сладеньким. Это не объезд лошадей. Собаки — очень умные животные. Первое время ей не очень комфортно, но потом она привыкает.

Источник изображения: Фото: компания «БПР Ярл»

Гончаренко отметил, что собака рискует порой даже больше, чем сам сапер.

— Она идет рядом с ним, а иногда и впереди него. И, конечно, нуждается в средствах защиты, — подчеркнул он. — Бронежилет закрывает всё тело, кроме лап и головы. Касок для собак нет, но существуют очки, на которые клеится противоосколочная пленка.

Источник изображения: Фото: компания «БПР Ярл»

В Вооруженных силах сегодня используются кавказская, южнорусская, среднеазиатская, немецкая, бельгийская овчарки, лабрадор, московская сторожевая, русский черный терьер, ротвейлер, ризеншнауцер.

Базой для подготовки собак для армии служит 470-й Учебный центр служебного собаковод­ства Вооруженных сил РФ, расположенный в Подмосковье. При центре работает питомник «Красная звезда». В нем были выведены такие породы, как московская сторожевая, московский водолаз и черный терьер.

— Сейчас идет очень много работ по разминированию, — рассказал «Известиям» доцент РЭУ им. Плеханова полковник Александр Перенджиев. — Мы освобождаем населенные пункты практически ежедневно. Чтобы наладить там мирную жизнь, одна из первоочередных задач — это как раз очистка территории от взрывоопасных предметов. Четырехногие помощники — на вес золота. Использовать их как расходный материал себе дороже, потому что их обучение требует много времени и сил.

Бронежилеты снижают риск серьезного ранения животного и повышают шансы, что оно после лечения вернется к службе, добавил эксперт.

Какие средства защиты производит российская промышленность

Российские производители постоянно разрабатывают новые средства защиты для самых разных ситуаций. «Известия» сообщали, что был разработан бронежилет для женщин. Специализированная бронезащита, включающая жилет с противоосколочными вставками и бронеплитами стандарта Бр5, обладает массой порядка 7,5 кг. Ключевой особенностью изделия является его адаптация под женскую анатомию: конструкторы предусмотрели специфический крой в области груди и удлинили переднюю секцию.

Источник изображения: Фото: компания «БПР Ярл»

Кроме того, инженеры модифицировали геометрию боковых элементов передней панели. Такое решение продиктовано необходимостью плотного прилегания бронежилета к телу, поскольку стандартные модели зачастую оставляют уязвимые зазоры в верхней части торса из-за особенностей женского телосложения.

Также российские разработчики создали бронежилет «Бор-М». Он позволяет держаться на воде. Необходимый запас плавучести достигается за счет использования облегченных материалов в составе баллистических пакетов и демпферных вставок. При этом такие конструктивные решения не снижают защитных свойств изделия: бронежилет способен остановить пули, выпущенные из автомата или пулемета.

Роман Крецул

Богдан Степовой

Максим Высочин