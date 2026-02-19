Названы сроки создания проблемной ракеты Sentinel

Defense One: Межконтинентальную ракету Sentinel ВВС США выпустят в 2030-х годах

Межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) LGM-35A Sentinel, разрабатываемую для Военно-воздушных сил (ВВС) США, выпустят не ранее 2030-х годов. Сроки создания проблемной ракеты назвал Пентагон, пишет Defense One.

В 2024 году Минобороны США отменило решение о переходе программы создания LGM-35A на этап проектирования и производства. Это было связано с перерасходом средств на разработку. В сентябре 2025-го представители программы заявили, что к новой фазе могут вернуться в середине 2027-го.

В пресс-релизе, который Пентагон выпустил во вторник, рассказали о значительном прогрессе в разработке. Отмечается, что новая стратегия позволит принять решение по этапу «B» уже в конце 2026 года. Это даст возможность выпустить первые ракеты в начале 2030-х. Первый запуск двигателей МБР могут осуществить в 2027 году.

В феврале разработчики планируют приступить к созданию прототипа ракетной шахты на заводе компании Northrop Grumman. Это позволит инженерам протестировать современные методы строительства и утвердить конструкцию объекта до начала работ на ракетных базах.

В ноябре журнал Military Watch писал, что американская МБР Minuteman III остается старейшей в мире. Модернизация ракеты до современного уровня практические невозможна.