На Западе назвали МБР США Minuteman III старейшей в мире

332
0
0
Фото: Michael Peterson / USAF / Handout via Reuters.

MWM: Американский Minuteman III является старейшей в мире МБР

Американская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Minuteman III является старейшей в мире. Об этом пишет западное издание Military Watch Magazine (MWM).

В публикации напоминается, что первый пуск Minuteman III состоялся в августе 1968 года.

«Она все больше отстает от возможностей межконтинентальных баллистических ракет, находящихся на вооружении потенциальных противников — Китая, России и Северной Кореи, причем разрыв в характеристиках стал особенно заметным после того, как первые две страны приняли на вооружение ракеты с гиперзвуковыми планирующими блоками, способными совершать кругосветные полеты и выполнять экстремальные маневры для уклонения от цели», — пишет журнал, добавляя, что «Северная Корея включила такие планирующие блоки в свой арсенал ракет средней дальности и, как ожидается, в будущем внедрит их в свой арсенал МБР».

Издание отмечает, что финансирование американской МБР следующего поколения — ракеты Sentinel — столкнулось с серьезными задержками и перерасходами средств, а модернизация Minuteman III до более-менее приемлемого современного уровня, по признаниям офицеров Пентагона, практически невозможна.

Ранее Вооруженные силы США провели испытательный пуск МБР Minuteman III.

В сентябре РИА Новости со ссылкой на документы Минобороны США сообщило, что Пентагон исключил из проекта бюджета на 2026 финансовый год расходы на закупку ракет Sentinel.

Страны
Китай
КНДР
Россия
США
Проекты
Minuteman
ГЗЛА
