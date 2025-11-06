Войти
В США испытали межконтинентальную ракету «Минитмен»

Фото: U.S. Air Force / Senior Airman Ian Dudley / Handout via Reuters
Космические силы США провели испытательный пуск МБР Minuteman III

Вооруженные силы США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III («Минитмен»). Об этом сообщило 30-е крыло Космических сил, передает РИА Новости.

Ракета без боевой части пролетела около 4,2 тысячи миль (6,7 тысячи километров) и достигла полигона имени Рональда Рейгана на атолле Кваджалейн в республике Маршалловы Острова. Пуск состоялся в рамках программы регулярных проверок вооружений США.

Ракету Minuteman III, которая остается единственной МБР шахтного базирования в арсенале США, приняли на вооружение в 1970 году. Дальность действия «Минитмена» составляет 13 тысяч километров. В рамках нескольких программ модернизации основные узлы ракеты обновили.

Ранее в ноябре стало известно, что Minuteman III стартует с северной части базы Космических сил Ванденберг (штат Калифорния). На сайте комплекса подчеркнули, что график плановых испытаний составили «годы назад».

