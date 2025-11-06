В США испытали межконтинентальную ракету «Минитмен»

Космические силы США провели испытательный пуск МБР Minuteman III

Вооруженные силы США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III («Минитмен»). Об этом сообщило 30-е крыло Космических сил, передает РИА Новости.

Ракета без боевой части пролетела около 4,2 тысячи миль (6,7 тысячи километров) и достигла полигона имени Рональда Рейгана на атолле Кваджалейн в республике Маршалловы Острова. Пуск состоялся в рамках программы регулярных проверок вооружений США.

Ракету Minuteman III, которая остается единственной МБР шахтного базирования в арсенале США, приняли на вооружение в 1970 году. Дальность действия «Минитмена» составляет 13 тысяч километров. В рамках нескольких программ модернизации основные узлы ракеты обновили.

Ранее в ноябре стало известно, что Minuteman III стартует с северной части базы Космических сил Ванденберг (штат Калифорния). На сайте комплекса подчеркнули, что график плановых испытаний составили «годы назад».