Российские «Герани» получили новую функцию

Российские «Герани-2» превратили в носителей FPV-дронов

Российские дроны-камикадзе «Герань-2» превратили в носителей FPV-квадрокоптеров. На новую функцию аппарата обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На видео показана летящая «Герань-2», с которой отделяется небольшой объект. В сообщении предположили, что с большого беспилотника взлетел миниатюрный дрон-камикадзе. «Герань» могла получить направляющие для переноски квадрокоптера.

Можно допустить, что «Герань-2» выступает в качестве ретранслятора, который позволяет управлять FPV-дроном на большом расстоянии.

Российские конструкторы экспериментируют с нагрузками дронов-камикадзе «Герань», которые изначально разработали для поражения целей по заложенным координатам. В частности, их оснащали ракетами класса «воздух-воздух».

В январе стало известно, что часть «Гераней-2», которые применяют для поражения украинских объектов, оснастили переносными зенитными ракетными комплексами «Верба» для борьбы с авиацией противника. Также аппарат получил камеру и модем для связи с оператором.