Войти
Lenta.ru

На Украине рассказали о российской «Герани» с «Вербой»

368
0
+1
Фото: Александр Казаков / Пресс-служба президента РФ / ТАСС
Фото: Александр Казаков / Пресс-служба президента РФ / ТАСС.

Российские дроны «Герань-2» начали оснащать ПЗРК «Верба» для борьбы с авиацией

Российские дроны-камикадзе «Герань-2» начали оснащать современными переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) «Верба» для борьбы с авиацией противника. Об этом пишет «Российская газета».

Издание обратило внимание на заявление украинской разведки, в котором рассказали о новой «Герани». Утверждается, что установленный над корпусом ПЗРК перед запуском дрона взводят. Также зенитный беспилотник оснастили широкоугольной камерой и модемом для прямой связи с оператором. Благодаря этому специалист может дистанционно подготовить «Вербу» к стрельбе при обнаружении воздушной цели.

При этом «Герань-2» сохранила термобарическую боевую часть весом 50 килограммов, которая позволяет поразить наземный объект после выстрела из ПЗРК. Камера беспилотника дает возможность оператору точно наводить аппарат на цель.

ПЗРК «Верба» приняли на вооружение в 2014 году. Комплекс получил головку самонаведения с повышенной чувствительностью, которая обеспечивает увеличенную дальность захвата. Максимальная дальность поражения целей составляет около 6000 метров.

В ноябре холдинг «Высокоточные комплексы» заявил, что «Верба» занимает лидирующие позиции в мире среди вооружений аналогичного вида. К такому выводу пришли, проанализировав опыт боевого применения ПЗРК в ходе СВО.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Верба ПЗРК
Компании
Высокоточные комплексы
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.01 13:09
  • 2
Казахстан планирует организовать производство турецкого легкого танка "Тулпар"
  • 14.01 12:22
  • 13376
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.01 10:35
  • 46
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 14.01 05:30
  • 6
Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию
  • 14.01 03:22
  • 1
Стартап из США планирует построить отели на Луне
  • 13.01 15:31
  • 6
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 13.01 14:55
  • 5
Стали известны подробности об уничтожившем украинский F-16 российском С-300
  • 13.01 12:43
  • 1
Российская гиперзвуковая ракета стала первым испытанием для нового немецкого противоракетного щита (Die Welt, Германия)
  • 13.01 09:04
  • 1
Жиль Грессани, эксперт по вопросам геополитики: "Доктрину Трампа можно выразить одним понятием: реколонизация" (Le Monde, Франция)
  • 13.01 08:55
  • 1
Командир дивизиона ЗРК рассказал, как ПВО сбила истребитель F-16
  • 13.01 07:30
  • 33
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 13.01 01:18
  • 1
МИД КНР призвал США не прикрывать интересы в Арктике защитой от Китая и России
  • 12.01 23:33
  • 3
О России и Иране - в свете последних событий
  • 12.01 18:23
  • 1
Противник утверждает, что ВС РФ начали применять БПЛА «Герань-5»
  • 12.01 18:16
  • 1
Удар «пустой болванкой Орешника»: стоит ли переживать о том, что без взрывчатки