На Украине рассказали о российской «Герани» с «Вербой»

Российские дроны «Герань-2» начали оснащать ПЗРК «Верба» для борьбы с авиацией

Российские дроны-камикадзе «Герань-2» начали оснащать современными переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) «Верба» для борьбы с авиацией противника. Об этом пишет «Российская газета».

Издание обратило внимание на заявление украинской разведки, в котором рассказали о новой «Герани». Утверждается, что установленный над корпусом ПЗРК перед запуском дрона взводят. Также зенитный беспилотник оснастили широкоугольной камерой и модемом для прямой связи с оператором. Благодаря этому специалист может дистанционно подготовить «Вербу» к стрельбе при обнаружении воздушной цели.

При этом «Герань-2» сохранила термобарическую боевую часть весом 50 килограммов, которая позволяет поразить наземный объект после выстрела из ПЗРК. Камера беспилотника дает возможность оператору точно наводить аппарат на цель.

ПЗРК «Верба» приняли на вооружение в 2014 году. Комплекс получил головку самонаведения с повышенной чувствительностью, которая обеспечивает увеличенную дальность захвата. Максимальная дальность поражения целей составляет около 6000 метров.

В ноябре холдинг «Высокоточные комплексы» заявил, что «Верба» занимает лидирующие позиции в мире среди вооружений аналогичного вида. К такому выводу пришли, проанализировав опыт боевого применения ПЗРК в ходе СВО.