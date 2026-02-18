Около 20 новых самолетов МС-21-310 находятся в процессе сборки

Чтобы новые российские пассажирские самолеты МС-21-310 сразу же после завершения всех сертификационных испытаний оперативно начали поступать заказчикам, на Иркутском авиазаводе созданы производственные мощности для выпуска до 24 таких воздушных судов в год. Параллельно ведется сборка первых серийных самолетов — по информации с предприятия в начале 2026 года в разной степени готовности находятся около двух десятков МС-21.

Вывод нового пассажирского самолета на рынок гражданской авиации России после многолетнего отсутствия собственных современных машин — задача не простая. По программе МС-21 пришлось создавать практически две модели среднемагистральных пассажирских самолетов — МС-21-300 с иностранными компонентами и двигателями, который должен был пойти в серию в районе 2021 года, и полностью российский МС-21-310, работы по которому резко ускорились после 2022 года. В итоге в начале 2026 года мы имеем практически готовую машину, испытания которой движутся к финалу.

В конце этого года Иркутский авиазавод, согласно ранее публиковавшейся информации, готовится выдать первые 4 серийных самолета, а с 2027 года начать наращивать производство МС-21-310 с выходом на 1 самолет ежемесячно, чтобы к 2030 году достичь планового показателя в 24 самолета в год (2 самолета в месяц). В 2026-2035 годах перед предприятием стоит очень серьезная задача — выпустить 264 самолета МС-21. Понятно, что на пустом месте всего это не сделать, и в завод вкладываются большие государственные деньги — закупаются новые станки, внедряются передовые технологии и т.д.

Сборка самолетов МС-21-310. Источник: Иркутский авиазавод

Соответственно к старту серийного производства нового среднемагистрального пассажирского лайнера в Иркутске подходят с 20 машинами, уже находящимися в работе в разной степени готовности в цехах завода. Это необходимый задел для выхода на реальные темпы производства в 2026-2027 годах. Специалисты завода в феврале 2026 года сообщают в корпоративном издании, что «существующая линия сборки, мощности и пропускная способность имеющегося оборудования позволяют выйти на требуемые темпы производства». Ведется отладка производственных процессов, чтобы после завершения всех испытаний не возникало дополнительных пауз.

На этом фоне полностью завершен большой комплекс работ по внедрению отечественных композиционных материалов в конструкцию самолета МС-21. В феврале 2026 года об этом сообщили официальные источники ОАК. Наши авиастроители полностью избавили самолет от иностранных материалов и в ходе испытаний подтвердили надежность отечественных аналогов. Производство компонентов из отечественных композиционных материалов уже ведется серийно.