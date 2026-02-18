Войти
Три модели новых российских самолетов получили отечественные системы связи

Первый летный опытный образец самолета ЛМС-901 "Байкал"
Первый летный опытный образец самолета ЛМС-901 "Байкал".
Источник изображения: МАИ

Сразу на трех моделях новых российских гражданских самолетов появятся современные отечественные системы связи разработки предприятия НПП «Прима». Речь идет о воздушных судах ЛМС-901 «Байкал», ТВРС-44 «Ладога» и ЛМС-192 «Освей», программы по созданию которых в 2026 году активно развиваются на Уральском заводе гражданской авиации.

В НПП «Прима» (Нижний Новгород) разработали для новых российских гражданских самолетов системы связи в соответствии с необходимым функционалом. Так, легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» и российско-белорусский самолет ЛМС-192 «Освей» получат современные серийные УКВ-радиостанции «Прима-МВ». Они обеспечивают надежную связь в МВ-диапазоне частот и соответствуют квалификационным требованиям КТ-160G/14G при оптимальном соотношении цены, качества и массогабаритных параметров. Кроме того, на «Освей» будет установлена новейшая отечественная система внутренней связи и коммутации, не уступающая зарубежным аналогам на самолетах такого же класса.

Для обеспечения связи в удаленных регионах, где отсутствует УКВ-покрытие, на оба самолета будет устанавливаться КВ-радиостанция «Прима-КВ». На самолете «Освей» она войдет в базовую комплектацию, а на «Байкале» будет предлагаться как дополнительное оборудование.

Двухмоторный турбовинтовой пассажирский самолет ТВРС-44 «Ладога» получит более комплексное решение, соответствующее уровню современных магистральных самолетов. Его комплекс связи будет включать три цифровые УКВ-станции «Прима-ДБ», две КВ-радиостанции «Прима-КВ», систему внутренней связи на базе изделия ЦИМС-А и модуль управления связью ЦИМС-21. Радиостанции «Прима-ДБ» и ЦИМС-21 обеспечивают цифровую связь по стандарту VDL2 и интегрированы в систему ACARS. Использование цифровых каналов связи на самолете «Ладога» упростит взаимодействие экипажа с диспетчерами и повысит эффективность полетов в условиях интенсивного воздушного движения.

