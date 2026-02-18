Войти
Lenta.ru

Американские ракеты AIM-120D проиграли российским Р-37М

181
0
0
Фото: Валентин Капустин / РИА Новости
Фото: Валентин Капустин / РИА Новости.

Ракеты Р-37М сохраняют маневренность на больших дистанциях, чем AIM-120D

Российские ракеты Р-37М сохраняют маневренность на больших дистанциях, чем американские AIM-120D, пишет Telegram-канал «Военная хроника».

По данным издания, ракеты Р-37М остаются маневренными на дистанции 160-220 километров, тогда как у ракет AIM-120D данный показатель сохраняется на расстоянии до 140-150 километров. Telegram-канал отмечает, что европейская ракета Meteor сохраняет маневренность на расстоянии до 170-180 километров, однако ее интеграция с истребителем F-35A сталкивается с задержками.

«Интеграция ракет Meteor на F-35A принесет убытки производителю AIM-120D, [американской] компании Raytheon», — пишет издание.

Ранее в эфире радиостанции BNR госсекретарь при Минобороны Нидерландов Гейс Тейнман признал, что истребитель пятого поколения F-35 производства крупнейшей в мире военно-промышленной корпорации Lockheed Martin можно взломать подобно смартфону линейки iPhone.

Также в феврале портал TWZ заметил, что Вооруженные силы Украины смогут использовать европейские дальнобойные ракеты Meteor только на шведских истребителях Gripen.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
Россия
США
Украина
Продукция
AMRAAM
F-35
F-35A
Gripen NG
Meteor MBDA
Компании
Lockheed-Martin
Raytheon
Проекты
Истребитель 5 поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.02 05:15
  • 14443
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.02 23:45
  • 0
Комментарий к "НАТО готовится к блокаде гражданского судоходства России с прицелом на Арктику и Балтику (Military Watch Magazine, США)"
  • 17.02 23:11
  • 0
Комментарий к "Украинский эксперт: Западные системы ПВО были разработаны для войны другого типа"
  • 17.02 21:21
  • 492
Претензии к администрации сайта
  • 17.02 18:28
  • 537
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 17.02 18:08
  • 123
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 17.02 17:22
  • 4
В Омском госуниверситете будут готовить юристов для концерна «Уралвагонзавод»
  • 17.02 12:28
  • 1
В описании новейшего украинского лазерного оружия против дронов нашли несостыковки
  • 17.02 11:07
  • 109
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 17.02 06:44
  • 101
МС-21 готовится к первому полету
  • 17.02 06:14
  • 2
Нидерланды заявили о готовности к возможному конфликту с Россией к 2028 году
  • 17.02 05:03
  • 0
Комментарий/ответ на "Стр_ах, клевета, ненависть ко всему русскому. Откуда страны Прибалтики черпают свою русофобию?"
  • 17.02 03:02
  • 0
Комментарий к "«Хотите воевать с Россией — на здоровье». Как США дистанцировались от Европы в Мюнхене"
  • 17.02 01:32
  • 1
«Хотите воевать с Россией — на здоровье». Как США дистанцировались от Европы в Мюнхене
  • 16.02 20:31
  • 0
Комментарий к "ФАШИЗМ = СОЦИАЛИЗМ?"