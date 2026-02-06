Войти
Lenta.ru

В США указали Украине на «плохие новости» из-за ракет Meteor для уничтожения российских Су

124
0
0
Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters
Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters.

TWZ: ВСУ смогут использовать ракеты Meteor только на истребителях Gripen E

Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут использовать европейские дальнобойные ракеты Meteor только на шведских истребителях Gripen. На нюанс возможного использования Киевом нового оружия указал американский портал TWZ.

Издание утверждает, что скорее всего Украина получит ракеты класса «воздух-воздух» Meteor, которые якобы позволят Киеву восстановить баланс сил против российских истребителей Су. «Плохие новости: ракеты Meteor, скорее всего, станут доступны только после того, как Киев приобретет истребители Saab Gripen, — план, который остается под вопросом, особенно в отношении сроков его реализации», — говорится в публикации.

Издание называет Meteor одной из самых эффективных ракет класса «воздух-воздух» в мире. «Ключевой особенностью этой ракеты является уникальная прямоточная двигательная установка, мощность которой можно регулировать на разных этапах полета. Это гарантирует, что ракета сохранит значительные запасы энергии во время конечной атаки», — пишет портал.

TWZ отмечает, что Meteor позволяет поражать цели на дальности до 210 километров, то есть по данному параметру сопоставима с российской ракетой класса воздух-воздух Р-37М, запускаемой истребителями Су. «В нынешнем виде Meteor является наилучшим кандидатом для Украины, чтобы попытаться восстановить баланс в воздушной войне в условиях противодействия дальнобойным ракетам Р-37М и, наконец, поставить под угрозу российские самолеты в пределах дальности их собственных ракетных возможностей», — утверждает портал.

TWZ отмечает риски передачи Meteor украинской стороне, поскольку элементы ракеты могут попасть к России.

В декабре издание Breaking Defense сообщило, что истребители F-35 с европейскими ракетами большой дальности класса «воздух-воздух» Meteor прошли наземные испытания.

В октябре журнал The National Interest заметил, что шведский Saab JAS 39 Gripen стал бы идеальным истребителем для Украины.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-35
Gripen NG
Meteor MBDA
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.02 01:40
  • 1
Глава РАН Красников сообщил о развитии «роев» БПЛА в России
  • 05.02 20:53
  • 2
ОАК, S7 и ГТЛК подписали меморандум о поставке 100 самолетов Ту-214
  • 05.02 19:13
  • 0
Комментарий к "В США предложили «спасение» для российского ПАК ДА"
  • 05.02 18:57
  • 13983
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.02 18:35
  • 0
Комментарий к "В США российскому «Адмиралу Кузнецову» выделили место в рейтинге авианосцев"
  • 05.02 17:28
  • 1
В США российскому «Адмиралу Кузнецову» выделили место в рейтинге авианосцев
  • 05.02 11:43
  • 1
В США предложили «спасение» для российского ПАК ДА
  • 05.02 09:29
  • 1
Комментарий к "Россия создает условия для победы в 2026 году"
  • 05.02 09:14
  • 5
Почему США стремятся добить Иран
  • 05.02 02:31
  • 0
Комментарий к "В США назвали ключевого помощника России в СВО"
  • 04.02 02:15
  • 1
В Италии представили оружие для «купола Микеланджело»
  • 04.02 02:11
  • 1
В США назвали ключевого помощника России в СВО
  • 04.02 01:21
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о вызывающем неопределенность «ракетном зонтике» THAAD"
  • 04.02 00:56
  • 0
Комментарий к "Владимир Зеленский обвинил европейские государства в брешах в украинской системе ПВО (Financial Times, Великобритания)"
  • 03.02 23:14
  • 0
Комментарий к "Военные только что представили новейший танк. Станет ли он последним? (The New York Times, США)"