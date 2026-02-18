В зоне СВО заметили танк с «бровями Ильича»

В зоне СВО заметили редкий танк Т-55АМ с «бровями Ильича»

Редкий танк Т-55АМ с дополнительной защитой заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). На соответствующий снимок обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

В сообщении отметили, что на фото танк Вооруженных сил России, на котором монтируют «мангал» для защиты от дронов-камикадзе.

Модификация Т-55АМ — это строевой средний танк Т-55А, который доводен до уровня Т-55М. Машина оснащена дополнительной броней. Защитные элементы на башне из-за характерной формы называли «бровями Ильича» — в честь генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Эти детали состоят из броневых пластин и пенополиуретана. Также модернизированный танк получил двигатель мощностью 620 лошадиных сил и обновленную систему управления огнем.

В июне в зоне СВО заметили самодельный тяжелый бронетранспортер на шасси танка Т-62. Машина без башни получила бронированную рубку и антидроновый «мангал».