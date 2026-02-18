Войти
Lenta.ru

В зоне СВО заметили танк с «бровями Ильича»

175
0
0
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

В зоне СВО заметили редкий танк Т-55АМ с «бровями Ильича»

Редкий танк Т-55АМ с дополнительной защитой заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). На соответствующий снимок обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».



В сообщении отметили, что на фото танк Вооруженных сил России, на котором монтируют «мангал» для защиты от дронов-камикадзе.

Модификация Т-55АМ — это строевой средний танк Т-55А, который доводен до уровня Т-55М. Машина оснащена дополнительной броней. Защитные элементы на башне из-за характерной формы называли «бровями Ильича» — в честь генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Эти детали состоят из броневых пластин и пенополиуретана. Также модернизированный танк получил двигатель мощностью 620 лошадиных сил и обновленную систему управления огнем.

В июне в зоне СВО заметили самодельный тяжелый бронетранспортер на шасси танка Т-62. Машина без башни получила бронированную рубку и антидроновый «мангал».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-62
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.02 05:15
  • 14443
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.02 23:45
  • 0
Комментарий к "НАТО готовится к блокаде гражданского судоходства России с прицелом на Арктику и Балтику (Military Watch Magazine, США)"
  • 17.02 23:11
  • 0
Комментарий к "Украинский эксперт: Западные системы ПВО были разработаны для войны другого типа"
  • 17.02 21:21
  • 492
Претензии к администрации сайта
  • 17.02 18:28
  • 537
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 17.02 18:08
  • 123
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 17.02 17:22
  • 4
В Омском госуниверситете будут готовить юристов для концерна «Уралвагонзавод»
  • 17.02 12:28
  • 1
В описании новейшего украинского лазерного оружия против дронов нашли несостыковки
  • 17.02 11:07
  • 109
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 17.02 06:44
  • 101
МС-21 готовится к первому полету
  • 17.02 06:14
  • 2
Нидерланды заявили о готовности к возможному конфликту с Россией к 2028 году
  • 17.02 05:03
  • 0
Комментарий/ответ на "Стр_ах, клевета, ненависть ко всему русскому. Откуда страны Прибалтики черпают свою русофобию?"
  • 17.02 03:02
  • 0
Комментарий к "«Хотите воевать с Россией — на здоровье». Как США дистанцировались от Европы в Мюнхене"
  • 17.02 01:32
  • 1
«Хотите воевать с Россией — на здоровье». Как США дистанцировались от Европы в Мюнхене
  • 16.02 20:31
  • 0
Комментарий к "ФАШИЗМ = СОЦИАЛИЗМ?"