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В зоне СВО заметили тяжелый БТР «из Безумного Макса»

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости.

В зоне СВО заметили тяжелый бронетранспортер на базе танка Т-62

Самодельный тяжелый бронетранспортер (БТР) на базе среднего танка Т-62 заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Соответствующий снимок опубликовал Telegram-канал «Уголок Ситха».



Танк получил рубку из стальных листов, занявшую место демонтированной башни. Машина, внешне напоминающая технику из фильма «Безумный Макс», оснащена большим антидроновым «мангалом» и стальными тросами. Они обеспечивают дополнительную защиту, сохраняя обзор.

Отмечается, что машина предназначена для эвакуации бойцов. Корпус Т-62 состоит из листов брони толщиной до 100 миллиметров. Базовая версия танка получила дизельный двигатель мощностью 580 лошадиных сил.

Ранее в июне командир танковой роты 114-й гвардейской бригады группировки российских войск «Центр» Евгений Суханов сообщил, что дополнительные конструкции из стальных тросов, которые называют «дредами», защищают машины от дронов-камикадзе.

В сентябре 2024 года стало известно, что российские бойцы превратили танк Т-72Б с демонтированной башней в тяжелый БТР. Боевое отделение машины превратили в десантное.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Т-62
Т-72
Т-72Б
3 комментария
№1
23.06.2025 14:58
Ну хоть кто-то головой, а не жопой думает. Странно только, что два года понадобилось.
-1
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№2
23.06.2025 15:00
Цитата, tупырь сообщ. №1
УВЗ на последних версиях защиты от дронов так же разнесенные троса использует. Но не так густо конечно)
0
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№3
23.06.2025 15:31
Лишнее это все, БМП-3 надо строить, да побольше.
-1
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