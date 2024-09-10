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В России превратили Т-72 в тяжелый БТР

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Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости.

Российские бойцы превратили танк Т-72 в тяжелый БТР

Российские бойцы превратили танк Т-72Б с демонтированной башней в тяжелый бронетранспортер (БТР). Соответствующие кадры опубликовал неофициальный Telegram-канал 4-й мотострелковой бригады Вооруженных сил России.

На видео показали особенности конструкции тяжелого БТР. Военные сняли башню с танка, заменив ее рубкой из стальных листов. Таким образом боевое отделение Т-72Б превратилось в десантное — тяжелый БТР способен вместить нескольких пехотинцев.

Дополнительную защиту от кумулятивных средств поражения обеспечивают решетчатые экраны, а для улучшения обзорности танк оснастили камерами с дисплеями на месте командира и механика-водителя. Также БТР получил импровизированные аппарели для оперативного покидания транспортера. Для борьбы с дронами на боевой машине разместили систему радиоэлектронной борьбы.

В июле в Нижнем Тагиле впервые заметили образец бронетехники неизвестного типа похожий на тяжелый БТР на базе танка. Судя по ходовой части, новая машина получила шасси танка Т-72 или Т-90 с моторно-трансмиссионным отделением в передней части.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
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