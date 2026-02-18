В США объяснили переброску российских Су-57 на границу с Китаем

TNI: Россия перебросила истребители Су-57 на границу с Китаем из-за Украины

Россия перебросила собственные истребители пятого поколения Су-57 на границу с Китаем из-за Украины, утверждает обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Питер Сучиу.

«По всей видимости, Россия перебросила большую часть истребителей Су-57 на отдаленную авиабазу на Дальнем Востоке — максимально удаленную географически от продолжающихся боевых действий на Украине», — говорится в публикации, посвященной обсуждению появившихся недавно в сети спутниковых снимков с несколькими российскими самолетами Су-57, замеченными на дальневосточной базе.

Автор допускает, что данные истребители могут находиться в регионе для модернизации или проведения испытаний. «Другое возможное объяснение заключается в том, что Россия стремится защитить свои ценные Су-57 от Украины», — пишет Сучиу.

Ранее обозреватель журнала 19FortyFive Крис Осборн заметил, что российские истребители пятого поколения Су-57, которые отличаются малозаметностью и хорошими летными характеристиками, представляют угрозу для стран Запада.

Также в феврале автор TNI Харрисон Касс написал, что высокая маневренность не компенсирует недостатки российского истребителя пятого поколения Су-57.