Войти
Lenta.ru

Су-57 сочли угрозой для Запада

278
0
0
Фото: Нина Падалко / Пресс-служба ОАК / РИА Новости
Фото: Нина Падалко / Пресс-служба ОАК / РИА Новости.

19FortyFive: Малозаметный Су-57 представляет значительную угрозу для Запада

Российские истребители пятого поколения Су-57, которые отличаются малозаметностью и хорошими летными характеристиками, представляют угрозу для стран Запада. Об этом пишет обозреватель 19FortyFive Крис Осборн.

«Су-57 может представлять значительную угрозу как для Украины, так и для Запада, учитывая его заявленные технические характеристики, технологии и стелс-конфигурацию», — считает автор.

По его словам, Су-57 выглядит как эффективный малозаметный самолет. На его стелс-характеристики указывает форма крыла и фюзеляжа. Также истребитель отличается большой дальностью полета — с полными баками самолет может преодолеть расстояние более 4000 километров. При этом максимальная бесфорсажная скорость составляет 2100 километров в час.

Ранее в феврале военный корреспондент Андрей Коц писал, что противорадиолокационные ракеты Х-58УШКЭ, которые может нести Су-57, способны эффективно поражать радары западных зенитных ракетных комплексов Patriot и IRIS-T.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
ПАК ФА
Х-58
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.02 09:06
  • 14379
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.02 06:44
  • 101
МС-21 готовится к первому полету
  • 17.02 06:14
  • 2
Нидерланды заявили о готовности к возможному конфликту с Россией к 2028 году
  • 17.02 05:03
  • 0
Комментарий/ответ на "Стр_ах, клевета, ненависть ко всему русскому. Откуда страны Прибалтики черпают свою русофобию?"
  • 17.02 03:02
  • 0
Комментарий к "«Хотите воевать с Россией — на здоровье». Как США дистанцировались от Европы в Мюнхене"
  • 17.02 01:32
  • 1
«Хотите воевать с Россией — на здоровье». Как США дистанцировались от Европы в Мюнхене
  • 16.02 20:31
  • 0
Комментарий к "ФАШИЗМ = СОЦИАЛИЗМ?"
  • 16.02 17:21
  • 1
"Заметно превосходит". В США сделали тяжелое признание о российском оружии
  • 16.02 16:57
  • 1
Ковальчук: Россия создает первый в мире беспилотник с водородным двигателем
  • 16.02 16:19
  • 194
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 16.02 16:07
  • 1
Новый самолет Natilus Horizon Evo получит необычную двухпалубную конструкцию
  • 16.02 11:56
  • 1
С гражданки — на фронт
  • 16.02 06:44
  • 0
Комментарий к "Вооруженные силы США остались без оружия (19FortyFive, США)"
  • 16.02 05:03
  • 0
Комментарий на "Су-57 только что получил новую смертоносную систему вооружения (The National Interest, США)"
  • 16.02 03:21
  • 0
Комментарий к "На Западе объяснили «неудачу» российского Су-35 в Индии"